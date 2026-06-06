ట్రైన్ టికెట్ దొరకట్లేదా.. అసలు కారణం ఇదే!

ప్రయాణికులకు మెరుగైన సేవలు అందించేందుకు.. అవినీతి, మోసపూరిత కార్యకలాపాలను అరికట్టేందుకు ఇండియన్ రైల్వే క్యాటరింగ్ అండ్ టూరిజం కార్పొరేషన్ (IRCTC) కీలక చర్యలు చేపట్టింది. ముఖ్యంగా రైల్వే టికెట్ల బుకింగ్లో జరుగుతున్న అక్రమాలను నియంత్రించేందుకు ఈ సన్నాహాలు చేస్తోంది.
టెక్నాలజీ పెరుగుతున్న కొద్దీ.. రైలు టికెట్లు పొందడం ప్రయాణికులకు చాలా కష్టంగా మారింది. టికెట్ బుకింగ్ ప్రారంభమైన కొన్ని నిమిషాల్లోనే సీట్లు పూర్తవుతున్నాయని చాలామంది ప్రయాణికులు ఫిర్యాదు చేస్తున్నారు. దీనికి ప్రధాన కారణంగా బాట్స్, టౌట్స్, నకిలీ ఖాతాలు, మోసపూరిత యూజర్ ఐడీలు అని అధికారులు గుర్తించారు.
ఈ నేపథ్యంలో ఐఆర్సీటీసీ మూడు కోట్లకు పైగా అనుమానాస్పద యూజర్ ఐడీలను డీయాక్టివేట్ చేసింది. అదనంగా మరో ఆరు కోట్ల ఖాతాలను పరిశీలన కోసం గుర్తించింది. టికెట్ బుకింగ్ వ్యవస్థను దుర్వినియోగం చేస్తున్న వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవడానికి సంస్థ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.
అంతేకాకుండా.. 4.2 లక్షల అనుమానాస్పద పీఎన్ఆర్లకు సంబంధించిన 501 ఫిర్యాదులను నేషనల్ సైబర్ క్రైమ్ పోర్టల్లో నమోదు చేసింది. అలాగే నకిలీ డిజిటల్ గుర్తింపులతో సంబంధం ఉన్న 13,343 అనుమానాస్పద ఈమెయిల్ డొమైన్లను కూడా బ్లాక్ చేసింది. ఈ చర్యల వల్ల ప్రయాణికులకు టికెట్లు అందుబాటులోకి రావడం సులభమవుతుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు.
ఆహార భద్రతపై ప్రత్యేక దృష్టి!
టికెట్ బుకింగ్ వ్యవస్థతో పాటు ప్రయాణికుల ఆహార భద్రతపై కూడా ఐఆర్సీటీసీ ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. రైళ్లలో అందించే ఆహార నాణ్యత, పరిశుభ్రతపై తరచుగా ఫిర్యాదులు వస్తుండటంతో కృత్రిమ మేధస్సు ఆధారిత నిఘా వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టింది.
ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా 800కు పైగా రైల్వే కిచెన్లలో 2,394 స్మార్ట్ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కెమెరాలు తొమ్మిది రకాల పరిశుభ్రత ఉల్లంఘనలను గుర్తించగలవు. వంట చేసే సిబ్బంది తలపై క్యాప్ ధరించకపోవడం, పారదర్శక గ్లోవ్స్ ఉపయోగించకపోవడం, సరైన శుభ్రత పాటించకపోవడం వంటివి మాత్రమే కాకుండా.. ఎలుకలు, ఈగలు, బొద్దింకలు వంటి పురుగుల ఉనికిని కూడా గుర్తిస్తాయి.
ఈ ఏఐ కెమెరాల ప్రత్యేకత ఏమిటంటే.. 7–8 మిల్లీమీటర్ల పరిమాణం ఉన్న వస్తువులను కూడా గుర్తించగలవు. వంటశాలల్లో అత్యధికంగా కనిపిస్తున్న ఉల్లంఘన సిబ్బంది తలకు క్యాప్ ధరించకపోవడమేనని అధికారులు వెల్లడించారు. కాబట్టి ఈ స్మార్ట్ వ్యవస్థ ద్వారా పరిశుభ్రత లోపాలు కనిపించిన వెంటనే హెచ్చరికలు అందుతాయి. దీంతో అధికారులు తక్షణ చర్యలు తీసుకుని ఆహార భద్రత ప్రమాణాలను కచ్చితంగా అమలు చేయగలుగుతున్నారు. మొత్తం మీద ఐఆర్సీటీసీ ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం తగు చర్యలు తీసుకుంటోంది.
ఇదీ చదవండి: డబ్బు కోసమే వ్యాపారం చేయాలా?: రిచ్ డాడ్ క్లారిటీ