 భారత ఆర్థిక వ్యవస్థకు కొత్త సవాళ్లు.. అనంత నాగేశ్వరన్‌ హెచ్చరిక! | India Economy Faces Fresh Challenges Warns Anantha Nageswaran | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

భారత ఆర్థిక వ్యవస్థకు కొత్త సవాళ్లు.. అనంత నాగేశ్వరన్‌ హెచ్చరిక!

Nov 4 2026 10:17 AM | Updated on Nov 4 2026 10:19 AM

India Economy Faces Fresh Challenges Warns Anantha Nageswaran

బయట సమస్యలతో పాటు తయారీ, ఇంధనం, వ్యవసాయం, టెక్నాలజీ తదితర అంశాలన్నింటా వ్యవస్థాగత అవరోధాలతో ప్రస్తుత సంవత్సరం (2026).. 1991ని తలపిస్తోందని, దాదాపు అప్పుడు నెలకొన్న పరిస్థితులే కనిపిస్తున్నాయని ప్రధాన ఆర్థిక సలహాదారు వి. అనంత నాగేశ్వరన్‌ తెలిపారు. అలాగని దీన్ని ఆనాటి బ్యాలెన్స్‌ ఆఫ్‌ పేమెంట్స్‌ వల్ల తలెత్తిన సంక్షోభ పరిస్థితిగా భావించరాదని, ఎకానమీకి ఇదొక కీలక దశ అనేదే తన అభిప్రాయమని ఆయన పేర్కొన్నారు.

దాదాపు నాలుగు దశాబ్దాల పాటు వెంటాడిన సవాళ్లనీ కలిపి ఒక్కసారిగా బైటపడటంతో, వాటిని అధిగమించేందుకు 1991లో సంస్కరణలపై నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి వచ్చిందని నాగేశ్వరన్‌ చెప్పారు. ప్రస్తుతం 2026లో వివిధ అంశాలవారీగా భారత వృద్ధి బాటలో అవరోధాలు ఎదురవుతున్న నేపథ్యంలో ముందుకు సాగేందుకు వ్యూహాలను పునఃసమీక్షించుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని ఐఎస్‌ఐడీ-ఐడీఆర్‌ఏ జాతీయ సదస్సులో పాల్గొన్న సందర్భంగా ఆయన పేర్కొన్నారు.

కరోనా వైరస్‌ ముందు 40 ఏళ్లతో పోలిస్తే రాబోయే 20-30 సంవత్సరాలు వేరుగా ఉంటాయని నాగేశ్వరన్‌ చెప్పారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా సరఫరాపరమైన కొరత వల్ల ఉత్పత్తికి అవరోధాలు ఏర్పడటంతో పాటు ద్రవ్యోల్బణం కూడా పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో రాబోయే 30 ఏళ్లలో సముచిత ద్రవ్య పరపతి విధానాన్ని అమలు చేయడం కష్టతరంగా ఉంటుందని వివరించారు.

ఇదీ చదవండి: బంగారం డిమాండ్.. WGC రిపోర్ట్

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ముంబై : ‘రామాయణ’ ప్రీమియర్ షో...బాలీవుడ్‌ తారలు సందడి (ఫోటోలు)
photo 2

'సమ్మర్ హాలిడేస్' సినిమా ప్రీ-రిలీజ్ వేడుక (ఫోటోలు)
photo 3

తెలంగాణ : సిరిసిల్ల జిల్లాలో జానపదాల సింగిడి (ఫోటోలు)
photo 4

విజయవాడలో దంచికొట్టిన వర్షం.. రహదారులు జలమయం (ఫోటోలు)
photo 5

'మురసు' విధ్వంసం...ఒంగోలులో అల్లకల్లోలం (ఫోటోలు)

Video

View all
YSRCP Lead In Bethamcherla Municipal Election Results 1
Video_icon

బేతంచెర్ల మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాల్లో YSRCP ఆధిక్యం
Buggana Rajendranath Reddy About Dhone Counting Controversy 2
Video_icon

524 ఓట్ల మెజారిటీ ఏమైంది? డోన్ లో కౌంటింగ్ డ్రామా!
HYDRA Bulldozers Target Mallareddys Family Farmhouse 3
Video_icon

మల్లారెడ్డికి హైడ్రా షాక్.. ఫోమ్ హౌస్ పై బుల్డోజర్..!
High Suspense Surrounds The Vote Count In US Midterm Elections 4
Video_icon

రిపబ్లికన్లకు బిగ్ షాక్! అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికల కౌంటింగ్ పై ఉత్కంఠ
Cyclone Murasu Slashes Prakasham And Krishna Districts 5
Video_icon

దక్షిణ కోస్తా కొట్టుకుపోయేలా.. ముంచెత్తిన మురసు తుఫాన్
Advertisement
 