 కొత్త జీఎస్టీతో ధరలు పెరిగిన బైక్‌లు..
కొత్త జీఎస్టీతో ధరలు పెరిగిన బైక్‌లు..

Sep 26 2025 1:33 PM | Updated on Sep 26 2025 1:46 PM

Honda Suzuki Big Bikes Gets Price Hike After GST Reforms

జీఎస్టీ సంస్కరణల్లో భాగంగా ​‍కొత్త పన్ను రేట్లు అమల్లోకి రావడంతో 350సీసీ కంటే తక్కువ ఇంజిన్సామర్థ్యం ఉన్న చాలా మోటర్సైకిళ్లు, స్కూటర్ల ధరలు తగ్గాయి. మరోవైపు 350సీసీ కంటే ఎక్కువ సామర్థ్యం ఉన్న బైక్లను అత్యధిక రేటు కేటగిరిలోకి చేర్చడంతో ద్విచక్ర వాహన కంపెనీలు మేరకు పెద్ద బైక్ ధరలను పెంచేశాయి.

హోండా (Honda) మోటార్ సైకిల్ అండ్ స్కూటర్ ఇండియా భారత మార్కెట్లో తన పెద్ద బైక్ పోర్ట్ ఫోలియో ధరలను పెంచుతున్నట్లు ప్రకటించింది. కనిష్టంగా రెబెల్ 500 మోడల్ధర రూ .37,000 పెరిగింది. కంపెనీ ఫ్లాగ్ షిప్ బైక్జీఎల్ 1800 గోల్డ్ వింగ్ టూర్ రూ .2.92 లక్షల పెరుగుదలను చూసింది.

పూర్తి ధరల జాబితా

మోడల్‌పాత ధరకొత్త ధరతేడా
రెబెల్ 500రూ.5.12 లక్షలురూ.5.49 లక్షలురూ.37,000
ఎన్ఎక్స్500రూ.5.90 లక్షలురూ.6.33 లక్షలురూ.43,000
సీబీ750 హార్నెట్రూ.8.60 లక్షలురూ.9.22 లక్షలురూ.62,000
సీబీ650ఆర్రూ.9.60 లక్షలురూ.10.30 లక్షలురూ.70,000
సీబీఆర్ 650ఆర్రూ.10.40 లక్షలురూ.11.16 లక్షలురూ.76,000
ఎక్స్ఎల్ 750 ట్రాన్సాల్ప్రూ. 11.00 లక్షలురూ.11.81 లక్షలురూ.81,000
ఎక్స్-ఏడీవీరూ .11.91 లక్షలురూ.12.79 లక్షలురూ.88,000
సీబీ1000 హార్నెట్ ఎస్పీరూ.12.36 లక్షలురూ.13.29 లక్షలురూ.93,000
సీబీఆర్1000ఆర్ఆర్-ఆర్ ఫైర్ బ్లేడ్ ఎస్పీరూ .28.99 లక్షలురూ.31.18 లక్షలురూ.2.19 లక్షలు
జీఎల్1800 గోల్డ్ వింగ్ టూర్రూ.39.90 లక్షలురూ.42.82 లక్షలురూ.2.92 లక్షలు

సుజుకీ కూడా..

సుజుకి మోటార్ సైకిల్ ఇండియా కూడా తన మోటార్ సైకిళ్ల ధరలను సవరించింది. రేట్లు పెరిగిన బైక్మోడల్స్ జాబితాలో లెజెండరీ హయాబుసా, వి-స్ట్రోమ్ 800 డీఈ, మిడిల్-వెయిట్ జీఎస్ఎక్స్-8ఆర్ ఉన్నాయి.

సుజుకి భారతీయ లైనప్ లో అత్యధిక ధర కలిగిన మోడల్ గా, హయాబుసా (Suzuki Hayabusa) జీఎస్టీ సవరణతో ఎక్కువగా ప్రభావితమైంది. దీని ధర రూ .1.16 లక్షలు పెరిగింది. అంటే ఈ మోటార్ సైకిల్ ధర రూ .16.90 లక్షల నుండి రూ .18.06 లక్షలకు పెరిగింది.

ఇక వీ-స్ట్రోమ్‌ 800డీఈ (V-Strom 800DE) జిక్సర్‌ (GSX-8R) కూడా ధరల పెరుగుదలను అనుభవించాయి. వి-స్ట్రోమ్ ధర రూ .71,000 పెరిగి రూ .11.01 లక్షలకు చేరింది. జిక్సర్ ధర రూ .64,000 పెరిగి రూ .9.89 లక్షలకు చేరుకుంది.

