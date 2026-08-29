 ఈ వారం బంగారం.. భారీ పతనం.. | Gold Silver Prices Weekly Analysis FED Chairman Kevin Warsh Speech Effect | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఈ వారం బంగారం.. భారీ పతనం..

Aug 29 2026 9:37 PM | Updated on Aug 29 2026 9:41 PM

Gold Silver Prices Weekly Analysis FED Chairman Kevin Warsh Speech Effect

అంతర్జాతీయ బులియన్‌ మార్కెట్‌లో ఈ వారం బంగారం, వెండి ధరలకు ప్రతికూలంగా మారింది. అమెరికా ఫెడరల్‌ రిజర్వ్‌ చైర్మన్‌ కెవిన్‌ వార్ష్‌ జాక్సన్‌ హోల్‌ సదస్సులో చేసిన వ్యాఖ్యలు, అమెరికా డాలర్‌ బలోపేతం, ఇటీవల ధరలు భారీగా పెరగడంతో ఇన్వెస్టర్లు లాభాల స్వీకరణకు దిగడం వంటి అంశాలు బంగారం, వెండిపై ఒత్తిడిని పెంచాయి. ముఖ్యంగా ఆగస్టు 28న వార్ష్‌ ప్రసంగం తర్వాత సెప్టెంబర్‌లో అమెరికా వడ్డీ రేట్ల పెంపుపై అంచనాలు పెరగడంతో బులియన్‌ ధరలు ఒక్కసారిగా క్షీణించాయి.

వారం ప్రారంభంలో ఆగస్టు 24న అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో స్పాట్‌ గోల్డ్‌ ఔన్స్‌కు సుమారు 4,696 డాలర్ల స్థాయికి చేరువైంది. అయితే వారాంతానికి పరిస్థితి పూర్తిగా మారిపోయింది. ఆగస్టు 28న ఫెడ్‌ చైర్మన్‌ ప్రసంగం తర్వాత స్పాట్‌ గోల్డ్‌ 3 శాతానికి పైగా క్షీణించి 4,567 డాలర్ల ప్రాంతానికి పడిపోయింది. అదే సమయంలో వెండి ధర కూడా దాదాపు 3.5 శాతం తగ్గి ఔన్స్‌కు 66.81 డాలర్లకు చేరింది.

వార్ష్‌ వ్యాఖ్యలతో పెరిగిన వడ్డీ రేట్ల భయాలు

జాక్సన్‌ హోల్‌లో ప్రసంగించిన కెవిన్‌ వార్ష్‌.. ఫెడ్‌ ప్రధానంగా ధరల స్థిరత్వంపై దృష్టి పెట్టాల్సిన అవసరం ఉందని స్పష్టం చేశారు. అమెరికా ఫెడ్‌ లక్ష్యమైన 2 శాతంతో పోలిస్తే వ్యక్తిగత వినియోగ వ్యయాల (PCE) ద్రవ్యోల్బణం 12 నెలల ప్రాతిపదికన 3.7 శాతంగా ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ద్రవ్యోల్బణం లక్ష్యం వైపు స్పష్టంగా, తగిన వేగంతో కదులుతోందన్న నమ్మకం కలగకపోతే ఫెడ్‌ చర్యలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుందని సంకేతాలిచ్చారు.

దీంతో సెప్టెంబర్‌ ఫెడ్‌ సమావేశంలో వడ్డీ రేట్ల పెంపు అవకాశాలపై మార్కెట్‌ అంచనాలు ఒక్కసారిగా పెరిగాయి. అధిక వడ్డీ రేట్ల వాతావరణం బంగారం వంటి వడ్డీ ఆదాయం ఇవ్వని ఆస్తులకు సాధారణంగా ప్రతికూలంగా ఉంటుంది. అదే సమయంలో డాలర్‌ బలోపేతం కావడంతో ఇతర కరెన్సీలు కలిగిన పెట్టుబడిదారులకు బంగారం ఖరీదుగా మారుతుంది. ఈ రెండు అంశాలు బులియన్‌పై ఒత్తిడిని పెంచాయి.

దేశీయ మార్కెట్లోనూ భారీ పతనం

అంతర్జాతీయ పరిణామాల ప్రభావం దేశీయ మార్కెట్‌పైనా స్పష్టంగా కనిపించింది. ఢిల్లీ బులియన్‌ మార్కెట్లో ఆగస్టు 28న 99.9 శాతం స్వచ్ఛత గల బంగారం 10 గ్రాములకు రూ.3,300 తగ్గి రూ.1,62,400కు చేరింది. దీంతో ఆగస్టు 25న నమోదైన రూ.1,67,100 గరిష్ఠ స్థాయి నుంచి కేవలం మూడు సెషన్లలోనే బంగారం రూ.4,700 లేదా దాదాపు 3 శాతం నష్టపోయింది.

వెండి కూడా అదే బాటలో పయనించింది. కిలో ధర రూ.5,000 తగ్గి రూ.2,45,500కు చేరింది. ఇటీవలి ర్యాలీ తర్వాత ట్రేడర్లు లాభాల స్వీకరణకు దిగడం, డాలర్‌ బలపడటం దేశీయ బులియన్‌ ధరలపై ఒత్తిడి తెచ్చాయని మార్కెట్‌ నిపుణులు పేర్కొన్నారు.

వచ్చే వారం కీలకం

ఇక వచ్చే వారం బంగారం, వెండి ధరలకు అమెరికా ఆర్థిక గణాంకాలు కీలకం కానున్నాయి. సెప్టెంబర్‌ ఫెడ్‌ సమావేశానికి ముందు ఉద్యోగాల గణాంకాలు, ద్రవ్యోల్బణం తదితర డేటాపై మార్కెట్లు దృష్టి పెట్టనున్నాయి. ప్రస్తుతానికి వార్ష్‌ వ్యాఖ్యలు రేట్ల పెంపు భయాలను పెంచినప్పటికీ, సెప్టెంబర్‌లో ఫెడ్‌ నిర్ణయం పూర్తిగా రానున్న ఆర్థిక గణాంకాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. అందువల్ల బులియన్‌ మార్కెట్లో రానున్న రోజుల్లోనూ అధిక ఒడిదుడుకులు కొనసాగే అవకాశం ఉంది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

చిత్రమైన డ్రస్‌లో అనుపమ పరమేశ్వరన్ (ఫొటోలు)
photo 2

హీరోయిన్ ఇంట్లో సందడిగా వరలక్ష‍్మి వ్రతం (ఫొటోలు)
photo 3

సమంత ప్రెగ్నెన్సీ గ్లో చూశారా? (ఫొటోలు)
photo 4

చీరకట్టుతో రీతూ వర్మ ( ఫొటోలు)
photo 5

హైదరాబాద్ లో ఉత్సాహంగా 10కె రన్ (ఫోటోలు)

Video

View all
Public Fire On MP Dharmapuri Aravind Decision 1
Video_icon

అరవింద్ కు కారు తెచ్చిన తంటా
Jabardasth Komarakka Irumudi Movie Remuneration 2
Video_icon

ఇరుముడి నాగులు రెమ్యునరేషన్ ఎంతంటే?
A Boy Pulls The Bus With His Teeth Video Goes Viral 3
Video_icon

చిన్నోడే కానీ బలం చూస్తే షాకే.. పంటితో 3.5 టన్నుల బస్సు లాగాడు
Student Attended For NEET Exam After Consuming Alcohol 4
Video_icon

మందు తాగి NEET పరీక్షకు.. బయటకు గెంటేసిన సెక్యూరిటీ
Big Challenge To PM Balendra Shah To Rebuild Nepal 5
Video_icon

యువ ప్రధానికి బిగ్ ఛాలెంజ్.. నేపాల్ పునర్నిర్మాణం అంత ఈజీ కాదు
Advertisement
 