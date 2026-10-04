 బంగారం ధరలకు బ్రేక్‌.. కొనేవాళ్లకు ఊరట! | Gold Rate No Change Gold Silver Price Today 04 October 2026 | Sakshi
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బంగారం ధరలకు బ్రేక్‌.. కొనేవాళ్లకు ఊరట!

Oct 4 2026 10:39 AM | Updated on Oct 4 2026 11:05 AM

Gold Rate No Change Gold Silver Price Today 04 October 2026

వారం రోజులుగా పెరుగుతూ, తగ్గుతూ వచ్చిన బంగారం ధరలు.. ఈ రోజు (ఆదివారం) స్థిరంగా ఉన్నాయి. దీంతో దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో పసిడి ధరలలో ఎలాంటి మార్పు కనిపించలేదు. వెండి ధరల్లో కూడా ఎలాంటి తేడా లేదు. అయితే నేటి గోల్డ్ రేటు ఎలా ఉందో.. ఈ ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.

గోల్డ్, సిల్వర్ ప్రైస్1
1/6

గోల్డ్, సిల్వర్ ప్రైస్2
2/6

గోల్డ్, సిల్వర్ ప్రైస్3
3/6

గోల్డ్, సిల్వర్ ప్రైస్4
4/6

గోల్డ్, సిల్వర్ ప్రైస్5
5/6

గోల్డ్, సిల్వర్ ప్రైస్6
6/6

(Disclaimer: పైన పేర్కొన్న బంగారం, వెండి ధరలు సూచనపూర్వకమైనవి మాత్రమే. వీటిపై జీఎస్టీ, టీసీఎస్‌, ఇతర పన్నులు, సుంకాలు అదనంగా ఉండవచ్చు. కచ్చితమైన ధరల కోసం మీ స్థానిక నగల దుకాణంలో సంప్రదించండి.)

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