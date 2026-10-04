బంగారం ధరలకు బ్రేక్‌.. కొనేవాళ్లకు ఊరట!

వారం రోజులుగా పెరుగుతూ, తగ్గుతూ వచ్చిన బంగారం ధరలు.. ఈ రోజు (ఆదివారం) స్థిరంగా ఉన్నాయి. దీంతో దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో పసిడి ధరలలో ఎలాంటి మార్పు కనిపించలేదు. వెండి ధరల్లో కూడా ఎలాంటి తేడా లేదు. అయితే నేటి గోల్డ్ రేటు ఎలా ఉందో.. ఈ ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
Oct 4 2026 10:39 AM | Updated on Oct 4 2026 11:05 AM
వారం రోజులుగా పెరుగుతూ, తగ్గుతూ వచ్చిన బంగారం ధరలు.. ఈ రోజు (ఆదివారం) స్థిరంగా ఉన్నాయి. దీంతో దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో పసిడి ధరలలో ఎలాంటి మార్పు కనిపించలేదు. వెండి ధరల్లో కూడా ఎలాంటి తేడా లేదు. అయితే నేటి గోల్డ్ రేటు ఎలా ఉందో.. ఈ ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.