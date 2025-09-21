 ఏడిపించిన బంగారం.. వారంలో ఎంత పెరిగిందంటే.. | gold and silver rates rise last week in Telugu states | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఏడిపించిన బంగారం.. వారంలో ఎంత పెరిగిందంటే..

Sep 21 2025 2:42 PM | Updated on Sep 21 2025 2:44 PM

gold and silver rates rise last week in Telugu states

దేశంలో బంగారం ధరలు గత వారం రోజులుగా స్థిరమైన పెరుగుదలను చూశాయి. కాలానుగుణ డిమాండ్, స్థూల ఆర్థిక అనిశ్చితి కారణంగా విస్తృత జాతీయ, ప్రపంచ ధోరణికి అనుగుణంగా పసిడ ధరలు ఎగిశాయి.

హైదరాబాద్‌, విజయవాడ, విశాఖపట్నం వంటి నగరాలు సహా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రస్తుతం 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర గ్రాముకు రూ .11,215 వద్ద ఉంది. ఇది వారం క్రితం ఉన్న రూ .11,117 తో పోలిస్తే రూ .98 పెరిగింది. అంటే తులానికి (10 గ్రాములు) రూ.980 పెరిగి రూ.1,12,150 కి చేరింది.

మరోవైపు 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర గ్రాముకు రూ.90 పెరిగి రూ.10,190 నుంచి రూ.10,280కు చేరుకుంది. వారం రోజుల్లో తులం బంగారం ధర ఏకంగా రూ.900 పెరిగి రూ.1,02,800 లకు ఎగిసింది.

పండుగ డిమాండ్ పెరుగుదలకు కారణం
నవరాత్రి సీజన్ ప్రారంభం కావడంతో, దీపావళి కేవలం వారాల దూరంలో ఉండటంతో, స్థానిక ఆభరణాల వ్యాపారులు సాంప్రదాయ కొనుగోళ్లు లేదా పెట్టుబడులు పెట్టే వినియోగదారుల నుండి ఆసక్తి పెరిగినట్లు నివేదిస్తున్నారు. వివాహ సంబంధిత కొనుగోళ్లు, సాధారణంగా ఈ సమయంలో ప్రారంభమవుతాయి. ఇది కూడా డిమాండ్ ను పెంచుతుంది.

అంతర్జాతీయ, దేశీయ కారకాలు
ఈ ధరల పెరుగుదల తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మాత్రమే కాదు. జాతీయంగా, ప్రధాన నగరాల్లో బంగారం పెరిగింది. ద్రవ్యోల్బణ ఆందోళనలు, కరెన్సీ హెచ్చుతగ్గుల మధ్య అంతర్జాతీయంగా బంగారం ధరలు పెరిగాయి. భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, ప్రపంచ మార్కెట్ అస్థిరత మధ్య సురక్షితమైన స్వర్గధామ ఆస్తిగా బంగారాన్ని ఇన్వెస్టర్లు భావిస్తున్నారు.

(Disclaimer: పైన పేర్కొన్న బంగారం, వెండి ధరలు సూచనపూర్వకమైనవి మాత్రమే. వీటిపై జీఎస్టీ, టీసీఎస్‌, ఇతర పన్నులు, సుంకాలు అదనంగా ఉండవచ్చు. ఖచ్చితమైన ధరల కోసం మీ స్థానిక నగల దుకాణంలో సంప్రదించండి.)

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (సెప్టెంబరు 21-28)
photo 2

దసరాకు ఊళ్లకు వెళుతున్న జనంతో కిటకిటలాడుతున్న బస్టాండ్ లు (ఫొటోలు)
photo 3

45 ఏళ్ల సినీ కెరీర్‌.. కంప్లీట్‌ యాక్టర్‌.. మొదటి తెలుగు సినిమా ఏదంటే? (ఫొటోలు)
photo 4

టాలీవుడ్ హీరోయిన్ కాశీ టూర్ (ఫొటోలు)
photo 5

బీచ్‌లో చెల్లితో సాయిపల్లవి సరదాగా ఇలా (ఫొటోలు)

Video

View all
Pothina Mahesh Fire On Pawan Kalyan 1
Video_icon

డిప్యూటీ సీఎం పవన్ పై పోతిన మహేష్ విమర్శనాస్త్రాలు
Janatantram Chandrababu Comments On Jawaharlal Nehru 2
Video_icon

నెహ్రూ ఫ్యూడలిస్ట్ అయితే చంద్రబాబు ఎవరు?
YS Jagan Mohan Reddy Congratulates To Smriti Mandhana 3
Video_icon

క్రికెటర్ స్మృతి మంధానాకు వైఎస్ జగన్ అభినందనలు
YS Jagan Mohan Reddy Congratulates To Actor Mohan Lal 4
Video_icon

మోహన్ లాల్ కు జగన్ అభినందనలు
Street Vendors Sensational Comments On Chandrababu And Pawan Kalyan 5
Video_icon

సూపర్ సిక్స్ అంటే పేదవాళ్ళును ఏడిపించటమేనా..!
Advertisement
 