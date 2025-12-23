వామ్మో! బంగారం ఊసు ఎత్తకపోవడమే బెటర్‌..

ఇటీవల కాలంలో స్థిర ఆదాయం సమకూర్చే కమోడిటీ మార్కెట్లపైపు పెట్టుబడిదారులు మొగ్గు చూపుతున్నారు. అందులో భాగంగా బంగారం ధరల్లో మార్పులు వస్తున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. గత కొన్ని రోజులుగా బంగారం ధరలు(Today Gold Rate) తీవ్ర ఒడిదొడుకులకు లోనవుతున్నాయి. దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో ఈరోజు బంగారం, వెండి ధరలు(Today Silver Rate) ఎలా ఉన్నాయో కింద తెలుసుకుందాం.
హైదరాబాద్, విజయవాడ, గుంటూరు, ప్రొద్దుటూరు, బెంగళూరు, ముంబై ప్రాంతాల్లో
తులం బంగారం
22 క్యారెట్స్--రూ.1,27,000--రూ.2,200 పెంపు
24 క్యారెట్స్--రూ.1,38,550--రూ.2,400 పెంపు
చెన్నైలో
22 క్యారెట్స్--రూ.1,27,700--రూ.2,000 పెంపు
24 క్యారెట్స్--రూ.1,39,310--రూ.2,180 పెంపు
దేశ రాజధాని నగరం దిల్లీలో
22 క్యారెట్స్--రూ.1,27,150--రూ.2,200 పెంపు
24 క్యారెట్స్--రూ.1,38,700--రూ.2,400 పెంపు
వెండి ధరలు
కేజీ వెండి రూ.2,23,000. రూ.4000 పెంపు
(Disclaimer: పైన పేర్కొన్న బంగారం, వెండి ధరలు సూచనపూర్వకమైనవి మాత్రమే. వీటిపై జీఎస్టీ, టీసీఎస్, ఇతర పన్నులు, సుంకాలు అదనంగా ఉండవచ్చు. ఖచ్చితమైన ధరల కోసం మీ స్థానిక నగల దుకాణంలో సంప్రదించండి.)