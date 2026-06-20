 తగ్గుతున్న బంగారం ధరల్లో మార్పు.. | Gold and Silver Rates changed on 20 June 2026 in Telugu states | Sakshi
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తగ్గుతున్న బంగారం ధరల్లో మార్పు..

Jun 20 2026 11:21 AM | Updated on Jun 20 2026 11:35 AM

Gold and Silver Rates changed on 20 June 2026 in Telugu states

దేశంలో వరుసగా తగ్గుతున్న బంగారం ధరల్లో మార్పు వచ్చింది. గత నాలుగు రోజులుగా పతనమైన పసిడి ధరలు(Today Gold Rate) నేడు పుంజుకున్నాయి. దీంతో కొనుగోలుదారులకు నిరాశ తప్పలేదు. ఇక వెండి ధరలు (Today Silver Rate) మాత్రం నేడు మార్పు లేకుండా స్థిరంగా కొనసాగుతున్నాయి. ఇటీవల కాలంలో స్థిర ఆదాయం సమకూర్చే కమోడిటీ మార్కెట్లపైపు పెట్టుబడిదారులు మొగ్గు చూపుతున్నారు. అందులో భాగంగా బంగారం ధరల్లో మార్పులు వస్తున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో నేడు బంగారం, వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయో కింద తెలుసుకుందాం.


(Disclaimer: పైన పేర్కొన్న బంగారం, వెండి ధరలు సూచనపూర్వకమైనవి మాత్రమే. వీటిపై జీఎస్టీ, టీసీఎస్‌, ఇతర పన్నులు, సుంకాలు అదనంగా ఉండవచ్చు. ఖచ్చితమైన ధరల కోసం మీ స్థానిక నగల దుకాణంలో సంప్రదించండి.)

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