పసిడి ధరలు: తగ్గినట్టే తగ్గి.. తులం మళ్లీ..

Sep 5 2025 10:15 AM | Updated on Sep 5 2025 10:41 AM

Gold and Silver rates on 5th September 2025 in Telugu states

ఇటీవల కాలంలో స్థిర ఆదాయం సమకూర్చే కమోడిటీ మార్కెట్లపైపు పెట్టుబడిదారులు మొగ్గు చూపుతున్నారు. అందులో భాగంగా బంగారం ధరలు కొండెక్కుతున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. గత కొన్ని రోజులుగా విపరీతంగా పెరుగుతున్న బంగారం ధరలు (Today Gold Rate) క్రితం రోజున కాస్త కరుణించి నేడు మళ్లీ భారీగా పెరిగాయి. దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో ఈరోజు బంగారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయో కింద తెలుసుకుందాం.


(Disclaimer: పైన పేర్కొన్న బంగారం, వెండి ధరలు సూచనపూర్వకమైనవి మాత్రమే. వీటిపై జీఎస్టీ, టీసీఎస్‌, ఇతర పన్నులు, సుంకాలు అదనంగా ఉండవచ్చు. ఖచ్చితమైన ధరల కోసం మీ స్థానిక నగల దుకాణంలో సంప్రదించండి.)




 

