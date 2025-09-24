 బిగ్‌రిలీఫ్‌.. బంగారం ధరలు యూటర్న్‌! | Gold and Silver Rates Today (24th September 2025) in Telugu States – Latest Prices | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

బిగ్‌రిలీఫ్‌.. బంగారం ధరలు యూటర్న్‌!

Sep 24 2025 10:39 AM | Updated on Sep 24 2025 11:04 AM

gold and silver rates on 24th september 2025 in Telugu states

ఇటీవల కాలంలో స్థిర ఆదాయం సమకూర్చే కమోడిటీ మార్కెట్లపైపు పెట్టుబడిదారులు మొగ్గు చూపుతున్నారు. అందులో భాగంగా బంగారం ధరల్లో మార్పులు వస్తున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. గత కొన్ని రోజులుగా బంగారం ధరలు(Today Gold Rate) ఊగిసలాడుతున్నాయి. అయితే మంగళవారంతో పోలిస్తే బుధవారం బంగారం ధరలు తగ్గాయి. దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో ఈరోజు బంగారం, వెండి ధరలు(Today Silver Rate) ఎలా ఉన్నాయో కింద తెలుసుకుందాం.

 


 

 

(Disclaimer: పైన పేర్కొన్న బంగారం, వెండి ధరలు సూచనపూర్వకమైనవి మాత్రమే. వీటిపై జీఎస్టీ, టీసీఎస్‌, ఇతర పన్నులు, సుంకాలు అదనంగా ఉండవచ్చు. ఖచ్చితమైన ధరల కోసం మీ స్థానిక నగల దుకాణంలో సంప్రదించండి.)

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

జాన్వీ కపూర్‌ 'హోమ్‌బౌండ్‌' ప్రీమియర్స్‌లో గ్లామర్‌ హీరోయిన్స్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

నేషనల్‌ అవార్డ్స్‌ వేడుకలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా ఇద్దరు స్టార్స్‌ (ఫోటోలు)
photo 3

సర్వాంగ సుందరంగా బతుకమ్మ కుంట.. హైడ్రాపై ప్రశంసలు (ఫొటోలు)‌
photo 4

మేడారం సమ్మక్క–సారలమ్మ మొక్క చెల్లించుకున్న : సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి (ఫొటోలు)
photo 5

తిరుమల శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు.. శాస్త్రోక్తంగా అంకురార్పణ (చిత్రాలు)

Video

View all
Fishermen Protest Against Pawan Kalyan In Pithapuram 1
Video_icon

పిఠాపురంలో పవన్ కళ్యాణ్ కు షాక్
AP High Court Serious On Police Over YSRCP Activist Savindra Reddy Case 2
Video_icon

హైకోర్టుకే అబద్ధాలు చెప్పి అడ్డంగా దొరికి చివాట్లు తిన్న పోలీసులు
Victim Mattaiah Letter To Supreme Court On Chandrababu Vote For Note Case 3
Video_icon

అంతా చంద్రబాబే చేశాడు.. ఓటుకు నోటు కేసులో సంచలన విషయాలు
Another 7 Cholera And Diarrhea Cases In Mangalagiri Guntur 4
Video_icon

గుంటూరు జిల్లాలో విజృంభిస్తోన్న కలరా
Constable Over Action On Farmer In Urea Que Line 5
Video_icon

రైతులపై కానిస్టేబుల్‌ ఓవరాక్షన్
Advertisement
 