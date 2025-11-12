 అంతా కాకపోయినా కొంత ఊరట! తులం ఎంతంటే.. | Today Gold And Silver Prices November 12th, 2025 In India Hyderabad And Other Cities, See Cost Details Inside | Sakshi
Today Gold And Silver Prices: అంతా కాకపోయినా కొంత ఊరట! తులం ఎంతంటే..

Nov 12 2025 10:35 AM | Updated on Nov 12 2025 12:58 PM

gold and silver rates on 12th november 2025 in Telugu states

ఇటీవల కాలంలో స్థిర ఆదాయం సమకూర్చే కమోడిటీ మార్కెట్లపైపు పెట్టుబడిదారులు మొగ్గు చూపుతున్నారు. అందులో భాగంగా బంగారం ధరల్లో మార్పులు వస్తున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. గత కొన్ని రోజులుగా బంగారం ధరలు(Today Gold Rate) తీవ్ర ఒడిదొడుకులకు లోనవుతున్నాయి. నిన్న తులంపై సుమారు రూ.2,250 పెరిగిన బంగారం ధరలు బుధవారం కొంతవరకు తగ్గాయి. దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో ఈరోజు బంగారం, వెండి ధరలు(Today Silver Rate) ఎలా ఉన్నాయో కింద తెలుసుకుందాం.

(Disclaimer: పైన పేర్కొన్న బంగారం, వెండి ధరలు సూచనపూర్వకమైనవి మాత్రమే. వీటిపై జీఎస్టీ, టీసీఎస్‌, ఇతర పన్నులు, సుంకాలు అదనంగా ఉండవచ్చు. ఖచ్చితమైన ధరల కోసం మీ స్థానిక నగల దుకాణంలో సంప్రదించండి.)

