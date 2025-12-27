 బంగారం, వెండి ధరలు.. భారీ విస్ఫోటనం! | Today Gold And Silver Prices December 27th, 2025 In India Hyderabad And Other Cities, See Cost Details Inside | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Today Gold And Silver Prices: నేటి బంగారం, వెండి ధరలు వింటే గుండె దడే..

Dec 27 2025 10:22 AM | Updated on Dec 27 2025 10:42 AM

Gold and Silver rates on 27th December 2025 in Telugu states

దేశంలో బంగారం, వెండి ధరలు లావాలా ఎగిశాయి. వరుసగా ఆరో రోజూ ధరలు అంత ఎత్తున ఎగిశాయి. ఇటీవల కాలంలో స్థిర ఆదాయం సమకూర్చే కమోడిటీ మార్కెట్లపైపు మదుపరులు మొగ్గు చూపుతున్నారు. అందులో భాగంగా బంగారం, వెండి ధరలు పెరుగుతున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. శుక్రవారంతో పోలిస్తే శనివారం బంగారం ధరలు (Today Gold Price) మరింత భారీగా పెరిగాయి. వెండి ధరలు మరో కొత్త మార్కునూ దాటేశాయి. దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో ఈరోజు బంగారం, వెండి ధరలు (Today Silver Price) ఎలా ఉన్నాయో కింద చూద్దాం..

(Disclaimer: పైన పేర్కొన్న బంగారం, వెండి ధరలు సూచనపూర్వకమైనవి మాత్రమే. వీటిపై జీఎస్టీ, టీసీఎస్‌, ఇతర పన్నులు, సుంకాలు అదనంగా ఉండవచ్చు. ఖచ్చితమైన ధరల కోసం మీ స్థానిక నగల దుకాణంలో సంప్రదించండి.)

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హీరోయిన్ల దుస్తులపై 'శివాజీ' కామెంట్‌.. ట్రెండింగ్‌లో 'అనసూయ' (ఫోటోలు)
photo 2

హెబ్బా పటేల్ ‘ఈషా’ మూవీ సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 3

శివాజీ ‘దండోరా’ సినిమా సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 4

విశాఖపట్నం : గంగమ్మా..మమ్మేలు మాయమ్మా! (ఫొటోలు)
photo 5

'ఛాంపియన్' మూవీ సక్సెస్ మీట్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
No Sarva Darshanam On TTD Vaikunta Ekadasi 2026 1
Video_icon

సామాన్య భక్తులకు వైకుంఠ ఏకాదశి పర్వదినాన సర్వదర్శనం నిలిపివేసిన TTD
Indian Women Clinch T20 Series Dominant Win Over Sri Lanka 2
Video_icon

భారత్ సిరీస్ క్లీన్ స్వీప్.. శ్రీలంక చిత్తు..
Silver Creates History In Global Market 3
Video_icon

జెట్ స్పీడ్ లో దూసుకెళ్తున్న వెండి
Amaravati Farmer Rama Rao Tragedy 4
Video_icon

బాబు చేసిన అన్యాయానికి మంత్రి ముందే ఆగిన రైతు గుండె
Big Question Special Debate On Jagan Reverse Attack To Chandrababu 5
Video_icon

జగన్ రివర్స్ ఎటాక్.. చంద్రబాబుకు మరో దెబ్బ

Advertisement
 