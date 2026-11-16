తెలుగు రైతు బిడ్డ రూ.40 వేలకోట్ల వ్యాపారం

భారతదేశ మౌలిక సదుపాయాల విభాగంలో చాలా కంపెనీలు, ప్రముఖ వ్యక్తులు సర్వీసులు అందిస్తున్నారు. అందులో భాగంగా గత మూడు దశాబ్దాలుగా చోటుచేసుకున్న విప్లవాత్మక మార్పులకు అద్దం పట్టే విజయగాథలో మేఘా ఇంజినీరింగ్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ లిమిటెడ్ (MEIL) వ్యవస్థాపకుడు పామిరెడ్డి పిచ్చిరెడ్డి (పి.పి.రెడ్డి) ప్రస్థానం ఒకటి. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఒక సాధారణ రైతు కుటుంబంలో జన్మించి 1989లో హైదరాబాద్లోని బాలానగర్లో చిన్న ఫ్యాబ్రికేషన్, పైపుల తయారీ యూనిట్తో (మేఘా ఇంజినీరింగ్ ఎంటర్ప్రైజెస్) ఆయన ప్రయాణం ప్రారంభమైంది. ప్రస్తుతం 20కి పైగా దేశాల్లో కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్న అంతర్జాతీయ స్థాయి బహుళ రంగాల మౌలిక సదుపాయాల సంస్థగా మెయిల్ ఎదిగింది.
వ్యాపార నమూనాలో వ్యూహాత్మక మార్పులు
మున్సిపల్ నీటి సరఫరా పైపుల తయారీతో మొదలైన వ్యాపారం 1990ల మధ్యలో తాగునీటి ప్రాజెక్టుల వైపు మళ్లింది. 1991లో మేనల్లుడు పి.వి.కృష్ణారెడ్డి సంస్థలో భాగస్వామి కావడం మెయిల్ చరిత్రలో కీలక మలుపు. ఇద్దరి నాయకత్వంలో కేవలం పరికరాల తయారీకే పరిమితం కాకుండా 2006లో సంస్థ పేరును ‘మేఘా ఇంజినీరింగ్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ లిమిటెడ్’గా మార్చి ఇంజినీరింగ్, ప్రొక్యూర్మెంట్, కన్స్ట్రక్షన్ రంగంలోకి అడుగుపెట్టడం సంస్థ వృద్ధికి బలమైన పునాది వేసింది.
జాతీయ స్థాయి నిర్మాణాల్లో ఇంజినీరింగ్ సత్తా
తెలంగాణలోని కాళేశ్వరం ఎత్తిపోతల పథకం, మిషన్ భగీరథ వంటి భారీ నీటిపారుదల, తాగునీటి ప్రాజెక్టుల్లో పంపుహౌస్లు, మోటార్ల ఏర్పాటు ద్వారా సంస్థ తన సాంకేతిక సామర్థ్యాన్ని నిరూపించుకుంది. ఆ తర్వాత రహదారులు, సొరంగాలు, రైల్వేలు, ఇంధన రంగాలకు విస్తరించింది.
జోజిలా సొరంగం: హిమాలయాల్లోని కఠిన వాతావరణ పరిస్థితులను తట్టుకుంటూ జమ్మూకశ్మీర్, లద్దాఖ్లను అనుసంధానించే 13 కిలోమీటర్ల జోజిలా ప్రధాన సొరంగ నిర్మాణం సంస్థ చేపట్టిన ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్టుల్లో ఒకటి.
బుల్లెట్ రైలు స్టేషన్: ముంబై-అహ్మదాబాద్ హైస్పీడ్ రైలు కారిడార్లో భాగంగా బాంద్రా-కుర్లా కాంప్లెక్స్ (బీకేసీ) వద్ద సుమారు 32 మీటర్ల లోతులో నిర్మిస్తున్న భూగర్భ రైలు స్టేషన్ పనుల్లో మెయిల్-హెచ్సీసీ జాయింట్ వెంచర్ కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది.
అనుబంధ సంస్థలతో అడుగు
ఒకే రంగంపై ఆధారపడకుండా భవిష్యత్ అవసరాలకు అనుగుణంగా వ్యాపారాన్ని వైవిధ్యీకరించడం పి.పి.రెడ్డి దార్శనికతకు నిదర్శనం. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల రంగంలో ఓలెక్ట్రా గ్రీన్టెక్, సిటీ గ్యాస్ పంపిణీలో మేఘా గ్యాస్, టెలికాం-రక్షణ రంగ పరికరాల్లో ఐకామ్, చమురు-సహజవాయువు అన్వేషణ రిగ్ల తయారీలో అంతర్జాతీయ సంస్థ డ్రిల్మెక్ ద్వారా గ్రూప్ తన ఉనికిని బలోపేతం చేసుకుంది.
రూ.40 వేల కోట్ల వ్యాపారం
మెయిల్ రూ.40 వేల కోట్ల వ్యాపార సామ్రాజ్యంగా ఎదిగిందన్న చర్చల నేపథ్యంలో ఆర్థిక గణాంకాలను విశ్లేషించాల్సిన అవసరం ఉంది. సంస్థ అధికారిక వివరాల ప్రకారం, మెయిల్ సుమారు 5 బిలియన్ డాలర్ల (దాదాపు రూ.40 వేల కోట్లకు పైగా) విలువైన సంస్థగా, 30 బిలియన్ డాలర్లకు పైగా ప్రాజెక్టుల పోర్ట్ఫోలియోతో కార్యకలాపాలు సాగిస్తోంది. అయితే ఆర్థిక విశ్లేషణలో ప్రాజెక్టుల మొత్తం ఆర్డర్ బుక్ (పోర్ట్ఫోలియో) విలువను సంస్థ వార్షిక టర్నోవర్గా లేదా వ్యక్తిగత సంపదగా పరిగణించకూడదు. భారీ ప్రాజెక్టుల అమలులో సకాలంలో పనులు పూర్తి చేయడం, నగదు నిర్వహణ, అప్పుల సమతుల్యత వంటి అంశాలే సంస్థ దీర్ఘకాలిక వృద్ధిని నిర్ధారిస్తాయని గమనించాలి.
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