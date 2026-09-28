మా భూములు మావేనని నిరూపించుకోవాల్సిన రావడం విచారకరం

సాక్షి,హైదరాబాద్ : తాతల నాటి నుంచి సాగు చేస్తూ వస్తున్న తమ భూములు తమ వేనని నిరూపించుకోవాల్సిన రావడం విచారకరమని రంగారెడ్డి జిల్లా మహేశ్వరం మండలం కొంగర కుర్దు ఏ గ్రామానికి చెందిన రైతు కుటుంబం మీడియా ముందు వాపోయింది. సోమాజిగూడ ప్రెస్ క్లబ్ లో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో రైతులు శ్రీరాములు, రాజకుమార్, ప్రమీల, సుశీల మాట్లాడారు.
గ్రామ పరిధిలోని 384 నుంచి 386, 388 నుంచి 394 వరకు ఉన్న సర్వే నెంబర్లలో గల 18 ఎకరాల భూమి ఇనాం ద్వారా తమ ముత్తాత రామయ్యకు సంక్రమించిందని తెలిపారు. ఆనాటి నుంచి ఐదు తరాలుగా సదరు భూమిలో వ్యవసాయం చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. 2007వ సంవత్సరంలో సదరు భూమి వక్ఫ్ స్థలమంటూ పాదం చెలరేగగా తాము న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించామని చెప్పారు. సమగ్ర విచారణ జరిపిన న్యాయస్థానం తమకు అనుకూలంగా తీర్పు ఇచ్చిందని తెలిపారు.
పూర్తి యాజమాన్య హక్కులు కలిగిన తమ భూమిని కొందరు మాదే అంటున్నారని పత్రికల ద్వారా తెలిసిందని చెప్పారు. అలాంటి వార్త కథలను చూసి తాము విస్మయానికి గురయ్యామని చెప్పారు. ఐదు తరాలుగా తమ ఆధీనంలో ఉన్న భూమిని తమదేనని నిరూపించుకోవాల్సిన రావడం తీవ మనోవేదన గురిచేస్తుందని తెలిపారు. ప్రభుత్వం తక్షణమే ఇతరుల భూములపై కన్నేసి కాజేసేందుకు యత్నిస్తున్న వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రభాకర్, భూషణ్ నరసింహ, పవన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.