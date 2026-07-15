సొంతింటి కల నిజం కావాలా?

సొంతంగా ఇల్లు కొనుగోలు చేయడం అనేది ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో అతిపెద్ద ఆర్థిక నిర్ణయం. అయితే, నేటి రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్లో ఇల్లు కొనడం కేవలం బడ్జెట్కు సరిపోయే ప్రాపర్టీని ఎంచుకోవడంతో ముగిసిపోయే ప్రక్రియ కాదు. కొనుగోలు సమయంలో మనం తీసుకునే కొన్ని వ్యూహాత్మక నిర్ణయాలు, భవిష్యత్తులో దశాబ్దాల పాటు మన జేబుకు చిల్లు పడకుండా కాపాడతాయి. గృహ కొనుగోలుదారులు దీర్ఘకాలికంగా డబ్బు ఆదా చేసుకునేందుకు దోహదపడే ఐదు కీలకమైన నిర్ణయాలపై విశ్లేషణ.
డౌన్ పేమెంట్ వాటా పెంపు
చాలామంది బ్యాంకులు ఇచ్చే గరిష్ట రుణం (లోన్-టు-వాల్యూ)పై ఆధారపడుతుంటారు. కానీ, కొనుగోలు సమయంలో కేవలం కనీస డౌన్ పేమెంట్ కాకుండా, మీ పొదుపు మొత్తాన్ని వీలైనంత ఎక్కువగా (కనీసం 20-30% లేదా అంతకంటే ఎక్కువ) ముందస్తుగా చెల్లించడం ఉత్తమం. దీనివల్ల అసలు రుణభారం తగ్గడమే కాకుండా నెలవారీ ఈఎంఐ భారం, మొత్తం రుణ కాలపరిమితిపై చెల్లించాల్సిన వడ్డీ రేటు లక్షల్లో తగ్గుతుంది.
వడ్డీ రేట్ల సరళి
గృహ రుణం తీసుకునేటప్పుడు వడ్డీ రేట్ల ఎంపిక అత్యంత కీలకం. ప్రస్తుత ఆర్థిక మార్కెట్ ఒడిదుడుకులు, ఆర్బీఐ రెపో రేట్ల ధోరణిని బట్టి సరైన నిర్ణయం తీసుకోవాలి. సాధారణంగా సుదీర్ఘ కాలపరిమితి (15-20 ఏళ్లు) కలిగిన రుణాలకు ఫ్లోటింగ్ రేట్ ఎంచుకోవడం వల్ల మార్కెట్ తగ్గుముఖం పట్టినప్పుడు వడ్డీ ఆదా అవుతుంది. అయితే, స్థిరమైన బడ్జెట్ ప్రణాళికను ఇష్టపడేవారు ‘ఫిక్స్డ్ రేట్’ వైపు మొగ్గు చూపవచ్చు.
సరైన ప్రాపర్టీ పరిమాణం, లేఅవుట్ ఎంపిక
‘పెద్ద ఇల్లు... ఎక్కువ హోదా’ అనే భ్రమల నుంచి బయటకు రావాలి. కుటుంబ అవసరాలకు తగ్గట్టుగా ఇంటిని ఎంచుకోవడం ద్వారా కొనుగోలు ధరతోపాటు భవిష్యత్తులో అయ్యే ఆస్తి పన్ను, విద్యుత్ బిల్లులు, అంతర్గత నిర్వహణ ఖర్చులు తగ్గుతాయి. అనవసరమైన కార్పెట్ ఏరియా కోసం పెట్టే పెట్టుబడిని వేరే ఆర్థిక వనరుల్లో మళ్లించడం ద్వారా అదనపు రాబడిని పొందవచ్చు.
లొకేషన్ ఎంపిక
నగరం నడిబొడ్డున ఉన్న స్థలాలు లేదా ఐటీ కారిడార్లకు సమీపంలోని పూర్తయిన ప్రాజెక్టుల ధరలు ఆకాశాన్నంటుతుంటాయి. వీటికి బదులుగా రాబోయే 3-5 ఏళ్లలో మౌలిక సదుపాయాలు (మెట్రో, హైవేలు) మెరుగుపడనున్న అభివృద్ధి చెందుతున్న శివారు ప్రాంతాలను ఎంచుకోవడం స్మార్ట్ నిర్ణయం. దీనివల్ల కొనుగోలు ఖర్చు తగ్గడమే కాక భవిష్యత్తులో ఆస్తి విలువ వేగంగా పెరిగి లాభాలను అందిస్తుంది.
బీమా, ఇతరత్రా ఖర్చుల పట్ల అప్రమత్తత
ఇల్లు కొనేటప్పుడు కేవలం బేస్ ప్రైస్ మాత్రమే కాకుండా రిజిస్ట్రేషన్, స్టాంప్ డ్యూటీ, జీఎస్టీ, క్లబ్ హౌస్ మెంబర్షిప్ వంటి అదనపు ఖర్చులను ముందే అంచనా వేయాలి. అలాగే, హోమ్ లోన్ తీసుకునేటప్పుడు ఒక మంచి టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ లేదా హోమ్ లోన్ ప్రొటెక్షన్ ప్లాన్ తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ఇది ఊహించని విపత్కర పరిస్థితుల్లో కుటుంబానికి ఆర్థిక రక్షణ కల్పించడంతోపాటు బ్యాంకులు మీ ఆస్తిని జప్తు చేయకుండా కాపాడుతుంది.
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