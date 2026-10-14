పండగల సీజన్ను పురస్కరించుకుని ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ సంస్థలు అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్ ప్రత్యేక సేల్స్తో వినియోగదారులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. స్మార్ట్ఫోన్లను తక్కువ ధరకు కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఈ సేల్స్ మంచి అవకాశంగా మారాయి. ముఖ్యంగా రూ.30,000లోపు బడ్జెట్లో కొత్త ఫోన్ కొనాలని లేదా పాత మొబైల్ను అప్గ్రేడ్ చేసుకోవాలని భావిస్తున్న వారికి పలు మోడళ్లపై ఆకర్షణీయమైన ధరలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఫ్లిప్కార్ట్లో రూ.30 వేలలోపు ఫోన్లు
శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఏ36 5జీ
శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఏ36 5జీ (Samsung Galaxy A36 5G) (8జీబీ ర్యామ్ + 256జీబీ స్టోరేజ్) ఫోన్ అసలు ధర రూ.38,999 కాగా, సేల్లో రూ.29,999కు అందుబాటులో ఉంది. ఇందులో స్నాప్డ్రాగన్ 6 జెన్ 3 ప్రాసెసర్, 6.7 అంగుళాల సూపర్ అమోలెడ్ డిస్ప్లే ఉన్నాయి. వెనుకవైపు 50 ఎంపీ ప్రధాన కెమెరాతో పాటు 8 ఎంపీ, 5 ఎంపీ సెన్సార్లతో కూడిన ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్ ఇచ్చారు. 5,000 ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ ఈ ఫోన్లో ఉంది.
నథింగ్ ఫోన్ (4బి)
నథింగ్ ఫోన్ (4బి) (Nothing Phone (4b)) 6జీబీ ర్యామ్, 128జీబీ స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర రూ.49,999 నుంచి రూ.30,999కు తగ్గింది. ఇందులో 6.77 అంగుళాల డిస్ప్లే, స్నాప్డ్రాగన్ 6 జెన్ 4 ప్రాసెసర్ ఉన్నాయి. ఫొటోగ్రఫీ కోసం 50 ఎంపీ ప్రధాన కెమెరాతో పాటు 8 ఎంపీ సెన్సార్తో కూడిన డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా వ్యవస్థను అందించారు. అలాగే 6,000 ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ ఉంది.
ఒప్పో కే14 ప్లస్ 5జీ
ఒప్పో కే14 ప్లస్ 5జీ (Oppo K14 Plus 5G) (6జీబీ ర్యామ్ + 128జీబీ స్టోరేజ్) ధర రూ.29,999గా ఉంది. ఈ ఫోన్లో డైమెన్సిటీ 7360 మ్యాక్స్ ప్రాసెసర్, 8,000 ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ ఉన్నాయి. వెనుకవైపు 50 ఎంపీ ప్రధాన కెమెరాతో పాటు 2 ఎంపీ సెన్సార్ను అందించారు. అధిక సామర్థ్యం కలిగిన బ్యాటరీకి ప్రాధాన్యమిచ్చే వినియోగదారులు ఈ మోడల్ను పరిశీలించవచ్చు.
అమెజాన్లో రూ.30 వేలలోపు డీల్స్
వన్ప్లస్ ఎన్6
వన్ప్లస్ ఎన్6 (OnePlus N6) (6జీబీ ర్యామ్ + 128జీబీ స్టోరేజ్) ధర రూ.24,999గా పేర్కొన్నారు. ఇందులో డైమెన్సిటీ 6360 అపెక్స్ ప్రాసెసర్, ఆక్సిజన్ ఓఎస్ 16 ఉన్నాయి. 8,000 ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీతో పాటు 45 వాట్ల వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ ఉంటుది.
ఐక్యూ జెడ్11ఎక్స్ఏ 5జీ
ఐక్యూ జెడ్11ఎక్స్ఏ 5జీ (8జీబీ ర్యామ్ + 128జీబీ స్టోరేజ్) ధర రూ.28,998గా ఉంది. ఇందులో 7,200 ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ, డైమెన్సిటీ 7400 టర్బో ప్రాసెసర్ ఉన్నట్లు పేర్కొన్నారు. ఎక్కువసేపు ఫోన్ వినియోగించే వారికి బ్యాటరీ సామర్థ్యం, పనితీరు ముఖ్యమైన అంశాలు. అయితే ఈ మోడల్కు సంబంధించిన స్పెసిఫికేషన్లు, ప్రస్తుత విక్రయ ధరను అమెజాన్ అధికారిక పేజీలో సరిచూసుకోవాలి.
ఫోన్ కొనేముందు ఈ విషయాలు గుర్తుంచుకోండి
సేల్లో కనిపించే ధరలు బ్యాంక్ ఆఫర్లు, ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్లు, కూపన్లు, వేరియంట్లను బట్టి మారవచ్చు. అందువల్ల ప్రకటించిన ధర ప్రతి వినియోగదారుడికీ ఒకేలా వర్తిస్తుందని భావించకూడదు. కొనుగోలు చేసే ముందు ఫోన్ మోడల్, ర్యామ్, స్టోరేజ్, వారంటీ, రిటర్న్ పాలసీ, డెలివరీ వివరాలను పరిశీలించాలి. అలాగే బ్యాటరీ సామర్థ్యంతో పాటు ప్రాసెసర్, కెమెరా నాణ్యత, సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్లకు కూడా ప్రాధాన్యమివ్వాలి.