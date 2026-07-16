ఏఐకి నచ్చకపోతే ఉద్యోగం ఊడాల్సిందేనా?

ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) మానవ జీవితాన్ని సులభతరం చేస్తుందని భావిస్తున్న తరుణంలో అది కార్పొరేట్ రంగంలో ఉద్యోగాలను ఊడగొట్టే ఒక దయలేని సాధనంగా మారుతోందా అనే భయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ప్రముఖ సాంకేతిక దిగ్గజం మెటాపై ఇటీవల అమెరికా కోర్టులో దాఖలైన ఒక దావా ఈ భయాన్ని నిజం చేస్తోంది. మెటా సంస్థలోని భారీ లేఆఫ్స్ (ఉద్యోగాల తొలగింపు) ప్రక్రియలో కేవలం మానవ నిర్ణయాల ఆధారంగా కాకుండా ఏఐ అల్గారిథమ్స్ ఆధారంగా ఉద్యోగులను తొలగించారనే ఆరోపణలు ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా, ముఖ్యంగా ఐటీ రంగంలో ఉన్న లక్షలాది మంది భారతీయ టెక్కీల్లో తీవ్ర ఆందోళన రేకెత్తిస్తున్నాయి.
వివాదం ఏమిటి?
కాలిఫోర్నియా ఫెడరల్ కోర్టులో మెటాకు చెందిన 26 మంది ఉద్యోగులు దాఖలు చేసిన పిటిషన్ ప్రకారం.. ఈ ఏడాది మే నెలలో సంస్థ తన గ్లోబల్ వర్క్ఫోర్స్లో 10 శాతం అంటే దాదాపు 8,000 మంది ఉద్యోగులను తొలగిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. అయితే, ఈ తొలగింపు జాబితాను రూపొందించడంలో కంపెనీ మానవ పర్యవేక్షణను పక్కనపెట్టి తన అంతర్గత ఏఐ వ్యవస్థలను (ఉదాహరణకు మెటామేట్ ఎల్ఎల్ఎం అసిస్టెంట్, కీస్ట్రోక్ మానిటరింగ్, ఏఐ టోకెన్ యూసేజ్ డ్యాష్బోర్డ్లు) ఉపయోగించిందని ఉద్యోగులు వాదిస్తున్నారు.
సెలవులకు లభించిన శిక్ష!
ఈ ఏఐ అల్గారిథమ్స్ కేవలం డిజిటల్ ఉత్పాదకత స్కోర్లను మాత్రమే ప్రామాణికంగా తీసుకున్నాయి. దీనివల్ల ప్రసూతి సెలవులు, వైద్య కారణాల వల్ల సెలవు తీసుకున్న వారు, లేదా వికలాంగులైన ఉద్యోగులు తీవ్రంగా నష్టపోయారు. వారు సెలవుల్లో ఉన్న సమయంలో డిజిటల్ యాక్టివిటీ లేకపోవడాన్ని ఏఐ వ్యవస్థలు ‘తక్కువ పనితీరు’గా రికార్డ్ చేసి, వారిని లేఆఫ్స్ జాబితాలో చేర్చాయి. చట్టబద్ధంగా లభించే సెలవులను వాడుకున్నందుకు ఏఐ తమను శిక్షించిందని బాధితులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
భారతీయ ఉద్యోగులపై దీని ప్రభావం ఎంత?
ఈ పరిణామం అంతర్జాతీయంగా పనిచేస్తున్న భారతీయ ఐటీ నిపుణులకు పెద్ద హెచ్చరిక. ఎందుకంటే పని గంటలు, డిజిటల్ కీస్ట్రోక్స్, కోడింగ్ అవుట్పుట్ వంటి మెట్రిక్స్ ఆధారంగా ఏఐ నిర్ణయాలు తీసుకుంటే వ్యక్తిగత అత్యవసర పరిస్థితులు లేదా పండుగల సంప్రదాయాల ప్రకారం లాంగ్ లీవ్స్ తీసుకునే భారతీయ ఉద్యోగులు సులభంగా ఈ అల్గారిథమిక్ లేఆఫ్స్ బారిన పడే ప్రమాదం ఉంది.
మరోవైపు మెటా ఈ ఆరోపణలను పూర్తిగా ఖండించింది. ఉద్యోగుల తొలగింపు నిర్ణయాలు పూర్తిగా మానవ మేధస్సుతో, మేనేజర్ల పర్యవేక్షణలోనే జరిగాయని, ఏఐ పాత్ర లేదని స్పష్టం చేసింది. ఏదేమైనప్పటికీ ఈ వివాదం ప్రపంచవ్యాప్తంగా కార్పొరేట్ సంస్థల్లో ఏఐ వినియోగంపై నైతిక, చట్టపరమైన చర్చకు తెరలేపింది. అల్గారిథమ్స్ చేతికి ఉద్యోగాల నియంత్రణను ఇస్తే మానవతా దృక్పథం, చట్టబద్ధమైన హక్కులు కనుమరుగవుతాయని ఈ ఉదంతం స్పష్టం చేస్తోంది.
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