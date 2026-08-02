గ్రహం అనుగ్రహం: శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, గ్రీష్మ ఋతువు, ఆషాఢ మాసం, తిథి: బ.చవితి రా.9.11 వరకు తదుపరి పంచమి, నక్షత్రం: పూర్వాభాద్ర రా.8.44 వరకు, తదుపరి ఉత్తరాభాద్ర, వర్జ్యం: లేదు, దుర్ముహూర్తం: సా.4.46 నుండి 5.39 వరకు, అమృత ఘడియలు: ప.12.33 నుండి 2.11 వరకు.
సూర్యోదయం : 5.42
సూర్యాస్తమయం : 6.30
రాహుకాలం : సా.4.30 నుంచి 6.00 వరకు
యమగండం : ప.12.00 నుంచి 1.30 వరకు
మేషం: రుణభారాల నుంచి విముక్తి. సంఘంలో గౌరవం. ఆస్తి వివాదాలు పరిష్కారం. శుభకార్యాలకు హాజరవుతారు. సన్నిహితుల నుంచి సాయం. ఉద్యోగయోగం. వ్యాపారాలు లాభసాటిగా ఉంటాయి. ఉద్యోగాలలో కొత్త అవకాశాలు.
వృషభం: దీర్ఘకాలిక సమస్యలు తీరతాయి. ఆప్తుల సలహాలు పాటిస్తారు. పనులు చకచకా సాగుతాయి. వస్తులాభాలు. ధనలాభం. వ్యాపారాలలో ఒడిదుడుకులు తొలగుతాయి. ఉద్యోగాలలో ప్రత్యేక గుర్తింపు.
మిథునం: రుణాలు చేస్తారు. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. మిత్రులు, బంధువులను కలుసుకుంటారు. వ్యవహారాలలో చాకచక్యం ప్రదర్శించడం మంచిది. ఆరోగ్యం మందగిస్తుంది. వ్యాపారాలలో కొంతమేర లాభాలు. ఉద్యోగాలలో బాధ్యతలు తప్పకపోవచ్చు.
కర్కాటకం: ఆర్థిక విషయాలు సామాన్యంగా ఉంటాయి. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. ఇంటాబయటా కొన్ని సమస్యలు. పుణ్యక్షేత్రాలు సందర్శిస్తారు. వ్యాపారాలలో ఆచితూచి వ్యవహరించాలి. ఉద్యోగాలలో మార్పులకు అవకాశం.
సింహం: శుభకార్యాల రీత్యా ఖర్చులు. ధన, వస్తులాభాలు. చిన్ననాటి మిత్రుల కలయిక. విందువినోదాలు. స్థిరాస్తి వృద్ధి. వ్యాపారాలు లాభసాటిగా ఉంటాయి. ఉద్యోగాలలో ఎదురులేని పరిస్థితి.
కన్య: దూరపు బంధువుల నుంచి కీలక సమాచారం. విందువినోదాలు. వ్యవహారాలు సాఫీగా సాగుతాయి. ఆలోచనలు కార్యరూపం దాలుస్తాయి. వస్తులాభాలు. వ్యాపారాలలో లాభాలు. ఉద్యోగాలలో అనుకోని హోదాలు.
తుల: చేపట్టిన పనులు ముందుకు సాగవు. ఆర్థిక విషయాలలో కొంత నిరాశ. దూరర్రపయాణాలు. దైవదర్శనాలు. విచిత్ర సంఘటనలు. వ్యాపారాలు స్వల్పంగా లాభిస్తాయి. ఉద్యోగాలలో బాధ్యతలు పెరుగుతాయి.
వృశ్చికం: సన్నిహితులు, మిత్రుల నుంచి ఒత్తిడులు. ఆరోగ్యభంగం. పనుల్లో ప్రతిబంధకాలు. కొత్త రుణాలు చేస్తారు. దైవదర్శనాలు. వ్యాపారాలలో కొన్ని మార్పులు. ఉద్యోగాలలో ఆకస్మిక మార్పులు.
ధనుస్సు: పరిచయాలు పెరుగుతాయి. ఆహ్వానాలు అందుకుంటారు. భూములు, వాహనాలు కొంటారు. చిరకాల మిత్రులను కలుసుకుంటారు. ఇంటర్వ్యూలు రాగలవు. వ్యాపారాలు మరింత లాభిస్తాయి. ఉద్యోగాలలో నూతనోత్సాహం.
మకరం: మిత్రులు, బంధువులు ఒత్తిడులు పెంచుతారు. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. కుటుంబ, ఆరోగ్య సమస్యలు. వ్యవహారాలలో ప్రతిష్ఠంభన. వ్యాపారాలు నిరాశాజనకం. ఉద్యోగాలలో అదనపు పనిభారం.
కుంభం: ఒక సమాచారం ఊరటనిస్తుంది. విద్య, ఉద్యోగావకాశాలు దక్కుతాయి. ప్రముఖులతో పరిచయాలు. వాహనయోగం. దైవచింతన. వ్యాపారాలు లాభిస్తాయి. ఉద్యోగాలలో కొత్త హోదాలు.
మీనం: శ్రమాధిక్యం. పనుల్లో తొందరపాటు. ప్రయాణాలు వాయిదా వేస్తారు. బంధుమిత్రుల నుంచి సమస్యలు. ఆలయ దర్శనాలు. వ్యాపారాలు ముందుకు సాగవు. ఉద్యోగాలలో పనిభారం తప్పదు.