అబద్ధాలతో ఎన్నికల అరాచకాలను కప్పిపుచ్చే కుట్ర

వైఎస్సార్సీపీ అధికార ప్రతినిధి పుత్తా శివశంకర్ ఫైర్
సాక్షి, అమరావతి: రాష్ట్రంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలను అడ్డుపెట్టుకుని వెన్నుపోటు పార్టీ కూటమి ప్రభుత్వం సాగిస్తున్న అరాచకాలు, హింసాత్మక రాజకీయాల నుంచి ప్రజల దృష్టిని మళ్లించేందుకే చంద్రబాబు, లోకేశ్, పవన్ కళ్యాణ్ త్రయం ఎల్లో మీడియాతో కలిసి కుట్రపూరిత ప్రచారానికి తెరలేపిందని వైఎస్సార్సీపీ అధికార ప్రతినిధి పుత్తా శివశంకర్ ధ్వజమెత్తారు.
తాడేపల్లిలోని పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో మంగళవారం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. రైతు పొలంలో రోడ్డు వ్యవహారం, సత్యనారాయణకు సంబంధించిన డ్రగ్స్ కేసును తెరపైకి తీసుకొచ్చి వైఎస్సార్సీపీపై బురదజల్లే కుట్ర జరుగుతోందని ఆక్షేపించారు. రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న ఎన్నికల అక్రమాలు, దాడులు, నామినేషన్ల అడ్డగింతలపై సమాధానం చెప్పాల్సిన పాలకులు.. సంబంధం లేని అంశాలను రాజకీయ ప్రచారానికి వాడుకోవడం దేనికి సంకేతమని ప్రశ్నించారు.
‘స్థానిక ఎన్నికల్లో వెన్నుపోటు పార్టీ అక్రమాలను ప్రజలు గమనిస్తున్నారు. నిజాయితీగా ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి గెలిచే దమ్ము ఆ పార్టీకి లేదని తేలిపోయింది. దాన్నుంచి ప్రజలను డైవర్ట్ చేసేందుకు రోడ్డు ధ్వంసం పేరుతో దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారు. సంబంధం లేని డ్రగ్స్ కేసును వైఎస్సార్సీపీ నేతకి అంటగట్టారు. ప్రతిపక్ష పార్టీలను, అభ్యర్థుల నామినేషన్లను కూడా అడ్డుకుంటున్న ఈ రాక్షస పాలనకు కాలం చెల్లింది. రాబోయే రోజుల్లో ప్రజలు ఈ ప్రభుత్వానికి గుణపాఠం చెబుతారు’ అని పుత్తా శివశంకర్ హెచ్చరించారు.
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