 సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్‌కు వైఎస్‌ జగన్‌ నివాళి | YS Jagan Pays Tributes to Sardar Vallabhbhai Patel on birth anniversary | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్‌కు వైఎస్‌ జగన్‌ నివాళి

Oct 31 2026 9:29 AM | Updated on Oct 31 2026 9:29 AM

YS Jagan Pays Tributes to Sardar Vallabhbhai Patel on birth anniversary

సాక్షి, తాడేపల్లి: నేడు సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్‌ జయంతి. ఈ సందర్భంగా పటేల్‌కు వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత, మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ నివాళులు అర్పించారు. పటేల్‌ దార్శనికత, సేవలు, ఆదర్శాలు తరతరాలకు స్ఫూర్తిదాయకమని ప్రశంసలు కురిపించారు.

వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత, మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ ఎక్స్‌ వేదికగా..‘స్వాతంత్ర్యం అనంతరం సంస్థానాలను భారతదేశంలో విలీనం చేయడంలో పటేల్‌ది కీలక పాత్ర. దేశ సమైక్యత, సమగ్రతకు బలమైన పునాదులు వేసిన మహనీయుడు సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్. దృఢమైన నాయకత్వం, అచంచలమైన సంకల్పంతో దేశాన్ని ఏకతాటిపైకి తీసుకొచ్చిన గొప్ప నాయకుడు. ఆయన దార్శనికత, సేవలు, ఆదర్శాలు తరతరాలకు స్ఫూర్తిదాయకం’ అని పోస్టు చేశారు. 

ఇదీ చదవండి: రిటర్నింగ్‌ అధికారులా.. అధికారపార్టీ ఏజెంట్లా? 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఫెస్టివ్ మూడ్‌లో ఉప్పెన బ్యూటీ కృతి శెట్టి.. (ఫోటోలు)
photo 2

బ్లూ డ్రెస్‌లో నటి ప్రణవి గ్లామర్.. (ఫోటోలు)
photo 3

కలర్‌ఫుల్ శారీలో శ్రద్ధాకపూర్ గ్లామర్‌.. (ఫోటోలు)
photo 4

భర్తతో కాజల్ అగర్వాల్ కార్వా చౌత్ సెలబ్రేషన్స్.. (ఫోటోలు)
photo 5

ధోనితో మంధాన ముచ్చట.. ఫొటోలు వైరల్‌

Video

View all
Jio Platforms Share Price Surges 26 Percent On Day 1 1
Video_icon

జియో ఇన్వెస్టర్లకు పండగే... ఒక్క రోజులోనే రూ.2.76 లక్షల కోట్ల లాభం
Special Story On ChatGPT Medical Advice Turns Deadly 2
Video_icon

ప్రాణం తీసిన AI చేత సలహా! చాట్ జీపీటీపై కేసు
Janasena Leaders Serious On TDP In Vizianagaram 3
Video_icon

టీడీపీపై భగ్గుమన్న జనసేన
MLC Ramasubbareddy Wife Indiramma Emotional On Her Husband Arrest 4
Video_icon

మీకు దండం పెట్టి అడుగుతున్న.. MLC రామసుబ్బారెడ్డి అరెస్ట్.. భార్య ఎమోషనల్
YS Jagan Sensational Tweet On Chandrababu Over Essential Commodities 5
Video_icon

వామ్మో.. ఏంటిది చంద్రబాబు... YS జగన్ సంచలన ట్వీట్
Advertisement
 