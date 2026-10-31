సాక్షి, తాడేపల్లి: నేడు సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ జయంతి. ఈ సందర్భంగా పటేల్కు వైఎస్సార్సీపీ అధినేత, మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ నివాళులు అర్పించారు. పటేల్ దార్శనికత, సేవలు, ఆదర్శాలు తరతరాలకు స్ఫూర్తిదాయకమని ప్రశంసలు కురిపించారు.
వైఎస్సార్సీపీ అధినేత, మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ ఎక్స్ వేదికగా..‘స్వాతంత్ర్యం అనంతరం సంస్థానాలను భారతదేశంలో విలీనం చేయడంలో పటేల్ది కీలక పాత్ర. దేశ సమైక్యత, సమగ్రతకు బలమైన పునాదులు వేసిన మహనీయుడు సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్. దృఢమైన నాయకత్వం, అచంచలమైన సంకల్పంతో దేశాన్ని ఏకతాటిపైకి తీసుకొచ్చిన గొప్ప నాయకుడు. ఆయన దార్శనికత, సేవలు, ఆదర్శాలు తరతరాలకు స్ఫూర్తిదాయకం’ అని పోస్టు చేశారు.
Tributes to Sardar Vallabhbhai Patel ji, the Iron Man of India, on his birth anniversary. His resolute leadership in accession and unification of the princely states laid a strong foundation for united India. His vision and legacy continue to inspire generations. #NationalUnityDay
— YS Jagan Mohan Reddy (@ysjagan) October 31, 2026
ఇదీ చదవండి: రిటర్నింగ్ అధికారులా.. అధికారపార్టీ ఏజెంట్లా?