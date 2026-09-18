విజయవాడ: గాదె సాయికృష్ణ లాకప్డెత్ కేసులో సిట్ కీలక ప్రకటన వెలువరించింది. పోలీసుల దెబ్బలకే సాయికృష్ణ చనిపోయాడని సిట్ స్పష్టం చేసింది. ఈ విషయాన్ని A-4 సురేష్ రిమాండ్ రిపోర్ట్లో సిట్ పేర్కొంది. పోలీసులు కొట్టి చంపారని కోర్టుకు సిట్ నివేదించింది. సీఐ నాగరాజు, కానిస్టేబుళ్లు కలిసి మృతదేహాన్ని దహనం చేశారని, ఆధారాలు మాయం చేశారని కోర్టుకు సిట్ తన రిపోర్ట్లో పేర్కొంది.
నిన్న(గురువారం) సాయికృష్ణ లాకప్ డెత్ కేసులో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఈ కేసులో A4 నిందితుడిగా ఉన్న సురేష్ సిట్ ఎదుట లొంగిపోయాడు. సాయికృష్ణ మృతదేహాన్ని మాయం చేయడంలో సురేష్ కీలక పాత్ర పోషించినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. సురేష్ లొంగుబాటు విచారణకు కీలకంగా మారడంతో పాటు పోలీసులే కొట్టి చంపారనే విషయాన్ని సిట్ ధృవీకరించింది.
కాగా, సాయికృష్ణ మృతి అనంతరం ఆయన కుటుంబ సభ్యులతో సెటిల్మెంట్ చేసేందుకు సురేష్ ప్రయత్నించినట్లు సమాచారం. ఈ కేసులో ప్రధానంగా ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న సీఐ నాగరాజుకు సురేష్ అత్యంత సన్నిహితుడిగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, సాయికృష్ణ లాకప్ డెత్ అనంతరం ఈ వ్యవహారంలో సురేష్ పాత్ర ఉన్నట్లు గుర్తించిన సిట్ అధికారులు కేసు నమోదు చేశారు. సిట్ విచారణ తర్వాత ఆయన పరారీలో ఉండగా, నిన్న లొంగిపోయి కీలక విషయాలను వెల్లడించాడు.
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