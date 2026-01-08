 ‘ద‌ర్యాప్తు జ‌ర‌గాల్సిందే.. ఎఫ్ఐఆర్‌లు కొట్టేయ‌డం కుద‌ర‌దు’ | Supreme Couty Key Comments On AP ACB CIU FIRs | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

‘ద‌ర్యాప్తు జ‌ర‌గాల్సిందే.. ఎఫ్ఐఆర్‌లు కొట్టేయ‌డం కుద‌ర‌దు’

Jan 8 2026 5:51 PM | Updated on Jan 8 2026 5:52 PM

Supreme Couty Key Comments On AP ACB CIU FIRs

సాక్షి, ఢిల్లీ: అవినీతి నిరోధ‌క చ‌ట్టం కేసుల‌పై సుప్రీంకోర్టు సంచ‌ల‌న తీర్పు వెల్లడించింది. ఏపీ ఏసీబీ (సీఐయూ) న‌మోదు చేసిన ఎఫ్ఐఆర్‌లను ర‌ద్దు చేస్తూ  హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును సుప్రీంకోర్టు కొట్టేసింది. ఇదే సమయంలో ప్రతివాదులను అరెస్ట్‌ చేయవద్దని ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

ఏసీబీ సెంట్రల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ యూనిట్‌కు నోటిఫైడ్ పోలీస్ స్టేష‌న్ హోదా లేద‌ని గంప‌గుత్త‌గా ఎఫ్ఐఆర్‌ల‌ను ఏపీ హైకోర్టు కొట్టేసింది. ఈ క్రమంలో ఏసీబి సెంట్ర‌ల్ ఇన్వెస్టిగేష‌న్ యూనిట్‌.. హైకోర్టు తీర్పును సుప్రీంకోర్టులో స‌వాల్ చేసింది. దీనిపై నేడు విచారణ జరిగింది. ఈ సందర్భంగా సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం.. ఏసీబీ సెంట్రల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ యూనిట్ (సీఐయూ)విజయవాడ నమోదు చేసిన అన్ని ఎఫ్ఐఆర్‌ల‌పై ద‌ర్యాప్తు చేయాలని ఆదేశించింది. ఈ ఎఫ్ఐఆర్‌ల‌పై ఆరు నెల‌ల్లో తుది నివేదిక స‌మ‌ర్పించాలని కోరింది.

అలాగే, ప్ర‌తివాదుల‌ను అరెస్ట్ చేయవద్దు. ద‌ర్యాప్తు పూర్త‌య్యేందుకు ప్ర‌తివాదులు స‌హ‌క‌రించాలి. ఈ కేసుకు సంబంధించిన‌ ఎఫ్‌ఐఆర్‌లపై, పెండింగ్‌లో ఉన్న దర్యాప్తుల‌పై ఎలాంటి  పిటిష‌న్‌ల‌ను హైకోర్టు స్వీక‌రించవద్దు అని ఆదేశాలు జారీ చేసింది. రాష్ట్ర విభ‌జ‌న త‌ర్వాత చ‌ట్టాలను మార్చ‌కుంటే పాత చ‌ట్టాలు అమ‌ల్లో ఉన్న‌ట్లేన‌ని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసింది. అయితే, గతంలోనే అవినీతి నిరోధ‌క చ‌ట్టం కింద ప‌లువురిపై ఏసీబీ సీఐయూ.. ఎఫ్ఐఆర్‌లు నమోదు చేసింది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న బ్రహ్మానందం, మంగ్లీ (ఫోటోలు)
photo 2

చంద్రబాబుది విలన్‌ క్యారెక్టర్‌.. ఆధారాలతో ఏకిపారేసిన వైఎస్‌ జగన్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

కన్నడ 'మార్క్'తో సెన్సేషన్..క్వీన్‌ ఆఫ్‌ ‘మార్క్‌’గా దీప్శిఖ చంద్రన్ (ఫొటోలు)
photo 4

Yash Birthday : యశ్‌ అసలు పేరేంటో తెలుసా? (ఫోటోలు)
photo 5

తెలంగాణలో మొదలైన ముందస్తు సంక్రాంతి సంబరాలు (ఫొటోలు)

Video

View all
ED Vs CM Mamata Banerjee ED Raids IPAC Office In Kolkata 1
Video_icon

కోల్కతాలో ఈడీ VS సీఎం మమతా బెనర్జీ
Where Is Telangana Maoist Leader Bade Chokka Rao 2
Video_icon

Telangana Maoist: అంతా ఖాళీ.. దామోదర్ ఎక్కడ..?
Kethireddy Venkatarami Reddy Slams JC Prabhakar Reddy Comments 3
Video_icon

మీలో సీమ పౌరుషం ఉంటే... జేసీ పై కేతిరెడ్డి వెంకట్రామిరెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు
YS Jagan Serious On Chandrababu Over Amaravati Second Phase Land Acquisition 4
Video_icon

రెండో విడత భూసేకరణపై వైఎస్.జగన్ ఆగ్రహం
Amaravati Farmers Big SHOCK To Chandrababu 5
Video_icon

బాబును నిలదీసిన అమరావతి రైతులు
Advertisement
 