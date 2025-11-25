 మాకు కాదు.. మీకు భయం..! | Special Story On YS Jagan Political Tours, How His Mass Support From Public Shocks Kutami Government | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

YS Jagan Public Following: మాకు కాదు.. మీకు భయం..!

Nov 25 2025 10:04 AM | Updated on Nov 26 2025 7:34 AM

Special Story On YSRCP President YS Jagan Tours

వైఎస్‌ జగన్‌.. జనం నుంచి వచ్చిన.. వారి కోసం పుట్టిన జననేత. జగన్‌ వెంట నడిచే జన ప్రభంజాన్ని చూస్తే ఈ విషయం తేటతెల్లం. కానీ ఇదే జనసంద్రం కూటమి నేతల్లో గుండెల్లో రైళ్లు పరుగెత్తిస్తుంది! చంద్రబాబుకు గుటకలు.. లోకేష్‌కు గుబులు.. పవన్‌ కళ్యాణ్‌కు నేల చూపులు మిగులుస్తాయి.

Nellore Police Over Action At YS Jagan Nellore Tour Photos1

అధికారంలో ఉన్నా తమ వెంట జనం నిలవడం లేదన్న వాస్తవం కూటమి నేతల్లో భయం పుట్టిస్తోంది. ఈ అక్కసునే వారు జగన్‌ పర్యటనపై ఆంక్షలు, ప్రతిబంధకాల రూపంలో తీర్చుకుంటున్నారు. అయితే కూటమి పప్పులు ఎన్నడూ ఉడికింది లేదు. గోడకేసి కొట్టిన బంతి ఎంత వేగంగా వెనక్కు వస్తుందో.. జగన్‌ పర్యటనలకు ఆంక్షలు ఎక్కువైన కొద్దీ జన ప్రవాహం అంతకంత పెరిగింది. (YS Jagan Following In Public)
జగన్‌ వెంట ఎంతమంది నడవాలో కూడా వారే నిర్ణయిస్తారు. 

Nellore Police Over Action At YS Jagan Nellore Tour Photos11

అంతే ఆంక్షలు అమల్లో పెడతారు.  పోలీసుల్ని ఉపయోగించుకుంటూ ఫ్లెక్సీల ద్వారా కూడా .జగన్‌ పర్యటనలకు జనం వెళ్లకండనే ప్రచారం చేయిస్తారు స్థానిక నాయకులు. మరి ఇవన్నీ తమ జననేతను చూడటానికి వచ్చే ప్రజలకు తెలియవు. అభిమాన నాయకుడు వస్తున్నాడంటే జనహోరు హుషారెత్తుంది. జగన్‌ అంటే మీకు భయం.. మాకు కాదు అని ఎలుగెత్తుతుంది జగన్‌ పర్యటన ఉన్న ప్రాంతం. కూటమి నాయకులకు ఇవన్నీ స్వీయ అనుభవాలే. వైఎస్‌ జగన్‌ తాజా పులివెందుల నియోజక వర్గం పర్యటించన కూడా ఈ పాటికి కూటమి నేతల్లో టెన్షన్‌ పెంచేసే ఉంటుంది.

Unstoppable Jagan Mass Craze Krishna District Tour Photos22

జగన్‌ పర్యటనలపై కూటమి నేతల భయాన్ని అభిమానుల మాటల్లో చెప్పాలంటే....

జగన్‌ వస్తున్నాడంటే మీకు భయం.. రోడ్లన్నీ జన నంద్రం అయిపోతాయని

జగన్‌ వస్తున్నాడంటే మీకు భయం .. ఊరూ-వాడా, మిద్దె-మేడా అంతా ఏకమవుతాయని...

జగన్‌ వస్తున్నాడంటే మీకు భయం.. సందు-గొందు కిక్కిరిసిపోతాయని...

జగన్‌ వస్తున్నాడంటే మీకు భయం... రహదారులన్నీ జై జగన్‌ నినాదాలతో హోరెత్తిపోతాయని

జగన్‌ వస్తున్నాడంటే మీకు భయం.. మీ మాట వినేవారు ఒక్కరూ మిగలరని

జగన్‌ వస్తున్నాడంటే మీకు భయం.. సామాన్యుడికి కొండంత భరోసా దక్కుతుందని, ఆప్యాయమైన పలకరింపులు దొరుకుతాయని!

జగన్‌ వస్తున్నాడంటే మీకు భయం..  ఏ ప్రశ్నలతో ముచ్చెమటలు పట్టిస్తాడోనని!
-మణిశ్రీ

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

మరింత గ్లామరస్‌గా అనసూయ లేటేస్ట్‌ లుక్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

ఇది జగనన్న అంటే..(చిత్రాలు)
photo 3

ఆత్మీయుడి కొడుకు పెళ్లి వేడుకలో మెరిసిన అంబానీ కుటుంబం (ఫొటోలు)
photo 4

పులివెందులలో జనసందోహం నడుమ వైఎస్‌ జగన్‌ (చిత్రాలు)
photo 5

23 ఏళ్ల డేటింగ్‌ తర్వాత పెళ్లి చేసుకున్న బుల్లితెర జంట (ఫొటోలు)

Video

View all
Karumuri Venkat Reddy Sensational Comments On Chandrababu Land Scam ‪ 1
Video_icon

షాడో సీఎం ఫ్లైట్ ఖర్చు ఎంతంటే..? కారుమూరి వెంకట్ రెడ్డి సంచలన కామెంట్స్
YS Jagan Pulivendula Tour Second Day Schedule 2
Video_icon

జగన్ పులివెందుల పర్యటన.. రెండో రోజు షెడ్యూల్
Heroines Fake Whatsapp Scam Deep Fake AI Videos 3
Video_icon

హీరోయిన్ మెసేజ్ చేసిందా? అయితే జాగ్రత్త
Big Question Special Debate Over Chandrababu Land Scam In Vizag 4
Video_icon

గాలి కంపెనీలకు కారు చౌకగా.. విశాఖ దొంగల గుట్టురట్టు
Bhumana Karunakar Reddy about Parakamani Case 5
Video_icon

నన్ను పరకామణి కేసులో ఇరికించాలని చూస్తున్నారు: భూమన
Advertisement
 