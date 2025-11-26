పులివెందుల: అరటి రైతులకు నేడు వైఎస్‌ జగన్‌ పరామర్శ

సాక్షి, వైఎస్సార్ జిల్లా: చంద్రబాబు నాయుడు నిర్లక్ష్య ధోరణితో ఏపీలో రైతాంగం తీవ్ర అవస్థలు పడుతోంది. ఏ పంటకూ గిట్టుబాటు ధర లేక అన్నదాతలు అల్లాడిపోతున్నారు. చరిత్రలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ధరలు పాతాళానికి దిగజారిపోయింది. ఈ క్రమంలో అరటి రైతులకు ‘నేనున్నాను’ అనే భరోసా వైఎస్ జగన్ ఇవ్వనున్నారు.
పులివెందులలో వైఎస్సార్సీపీ అధినేత, మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి ఇవాళ పలు కార్యక్రమాల్లో పాల్గొననున్నారు. బుధవారం వాసవి ఫంక్షన్ హాల్లో జరిగే ఓ వివాహ కార్యక్రమానికి హాజరుకానున్నారు. అనంతరం బ్రాహ్మణపల్లి చేరుకుని అరటి తోటలను పరిశీలిస్తారు. రైతులతో మాట్లాడి వాళ్ల ఇబ్బందులను తెలుసుకోనున్నారు. అరటి రైతులకు అండగా ఉంటామని భరోసా ఇవ్వడంతో పాటు తక్షణమే ఆదుకోవాలని ఈ సందర్భంగా ఆయన చంద్రబాబు సర్కార్ను డిమాండ్ చేసే అవకాశం ఉంది.
రైతులతో ముఖాముఖి తర్వాత పులివెందుల చేరుకుని లింగాల మాజీ సర్పంచ్ మహేష్రెడ్డి కుటుంబాన్ని పరామర్శిస్తారు. అక్కడి నుంచి వేల్పులలోని లింగాల రామలింగారెడ్డి నివాసానికి వెళ్తారు. అనంతరం పులివెందుల చేరుకుని క్యాంప్ ఆఫీస్లో రాత్రి 7 గంటల వరకు ప్రజాదర్బార్ నిర్వహించనున్నారు.