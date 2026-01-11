 డీకే శివకుమార్‌ సీఎం అయ్యేది అప్పుడే?! | Zameer Ahmed: Shivakumar to Take Over as CM After 2028 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

డీకే శివకుమార్‌ సీఎం అయ్యేది అప్పుడే?!

Jan 11 2026 11:15 AM | Updated on Jan 11 2026 11:21 AM

Zameer Ahmed: Shivakumar to Take Over as CM After 2028

సాక్షి,బెంగళూరు: రాష్ట్రంలో సీఎం పదవి మార్పులపై వస్తున్న వదంతుల్ని గృహ నిర్మాణ మంత్రి జమీర్‌ అహ్మద్‌ ఖండించారు. సీఎం సిద్దరామయ్య తరువాత డి కె శివకుమార్‌నే ముఖ్యమంత్రి అవుతారని, అయితే అది వచ్చే అసెంబ్లీ ఎన్నికలలో విజయం సాధించిన తరువాత జరుగుతుందని తెలిపారు. లక్ష్మీపురలో నూరాని మసీదు ప్రారంభోత్సవంలో ఆయన పాల్గొని విలేకరులతో మాట్లాడారు. 

రాష్ట్రంలో నవంబర్‌ నెల తరువాత రాజకీయ విప్లవం వస్తుందని బీజేపీ నేతలు చేస్తున్న వ్యాఖ్యలలో వాస్తవం లేదన్నారు. తమ పార్టీలో ప్రతీది హైకమాండ్‌ నిర్ణయం తీసుకుంటుందన్నారు. 2028 వరకు సిద్దరామయ్యనే సీఎంగా కొనసాగుతారన్నారు. గతంలో కాంగ్రెసేతర ప్రభుత్వాల కంటే బాగా అభివృద్ధి పనులు చేశామని, వాటిని చెప్పుకుని ప్రజల ముందుకు వెళతామని తెలిపారు. 

‘మేము ఎప్పటినుంచో చెబుతున్నాం. శివకుమార్‌ ముఖ్యమంత్రి కావాలి, కానీ సిద్దరామయ్య తర్వాత మాత్రమే. అదే మా డిమాండ్‌’. కాంగ్రెస్‌ అనేది శివకుమార్‌ రక్తంలో కాంగ్రెస్‌ ఉంది. మాలో చాలామంది వేరే పార్టీల నుంచి వచ్చాం. కానీ ఆయన రక్తంలో కాంగ్రెస్‌ ఉంది. రక్తాన్ని మార్చలేం’ అని అన్నారు. ఇటీవలి కాలంలో కాంగ్రెస్‌ నాయకత్వ మార్పు గురించి వస్తున్న వదంతులను ఖండిస్తూ జమీర్‌ స్పందించారు. ‘నవంబర్‌ విప్లవం, డిసెంబర్‌ విప్లవం, ఇప్పుడు జనవరి సంక్రాంతి అని చెప్పిన వారు అర్థం చేసుకోవాలి. ఏమీ జరగదు. హైకమాండ్‌ సిద్దరామయ్యతోనే ఉంది’ అని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

మొత్తం మీద, కోలార్‌లో జమీర్‌ చేసిన వ్యాఖ్యలు కాంగ్రెస్‌ నేతలు,అధిష్టానం వద్ద సిద్దరామయ్య, శివకుమార్‌ నాయకత్వంపై  స్పష్టత ఇచ్చినట్లైంది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

సంక్రాంతికి.. సొంతూరికి.. (ఫోటోలు)
photo 2

రంగవల్లికలు.. సప్తవర్ణ మల్లికలై (ఫోటోలు)

photo 3

'ది రాజా సాబ్‌' స్పెషల్‌ మీట్‌లో సందడిగా చిత్ర యూనిట్‌ (ఫోటోలు)
photo 4

మిసెస్‌ ఇండియా పోటీల్లో మెరిసిన తెలంగాణ క్వీన్స్ (ఫోటోలు)
photo 5

సంక్రాంతి జోష్‌.. వాహనాల రద్దీతో రోడ్లు ఫుల్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
TDP Leader Narasingh Rao Attacks VRO With Stones And Sticks 1
Video_icon

విశాఖ జిల్లాలో రెవెన్యూ సిబ్బందిపై టీడీపీ నేత దాడి

Pramila Husband Shocking Comments On House Owner Sravan 2
Video_icon

నా భార్యను చంపింది ఇంటి ఓనరే!
Tirumala Temple Controversies Under Chandrababu Rule 3
Video_icon

వరుస వివాదాల్లో TTD చైర్మన్, పాలక మండలి సభ్యులు
Lady Selfie Video Release About Women Safety In AP 4
Video_icon

ఏపీలో మహిళలకు రక్షణ ఏ విధంగా ఉందో చూడండి.. కంటతడి పెడుతూ వీడియో విడుదల

AP Government Supports Private Travels To Loot Public Money 5
Video_icon

దారి దోపిడీకి కూటమి ప్రభుత్వం పచ్చ జెండా!
Advertisement
 