 తిరుమలలో మరోసారి చిరుత కలకలం.. | Leopard Spotted On Tirumala Ghat Road | Sakshi
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తిరుమలలో మరోసారి చిరుత కలకలం..

Sep 24 2026 7:11 PM | Updated on Sep 24 2026 7:14 PM

Leopard Spotted On Tirumala Ghat Road

సాక్షి, తిరుపతి: తిరుమలలో చిరుత పులుల సంచారం కలకలం రేపుతోంది. తిరుమల రెండో ఘాట్ రోడ్డులో వాహనదారులకు చిరుత కనిపించింది. వినాయక ఆలయం దాటిన కిలో మీటర్ దూరంలో చిరుత సంచరించింది. దీంతో వాహనదారులు భయబ్రాంతులకు గురయ్యారు. కాగా, రెండు రోజుల క్రితం కూడా తిరుమలకు వెళ్లే అలిపిరి నడకమార్గంలో చిరుత సంచరించడంతో భక్తులు భయంతో పరుగులు తీశారు. లక్ష్మీనరసింహ స్వామి ఆలయ సమీపంలో 2765 మెట్టు దగ్గర చెట్టుపై చిరుత కూర్చొని కనిపించిందని భక్తులు చెబుతున్నారు.

ఈ ఏడాది జులైలో కూడా తిరుమల అలిపిరి నడక మార్గంలో చిరుత సంచారం భక్తులను భయాందోళనకు గురిచేసిన సంగతి తెలిసిందే. లక్ష్మీనరసింహస్వామి ఆలయం సమీపంలో చిరుత కనిపించడంతో భక్తులు ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడ్డారు. ఈ సమాచారం అందుకున్న వెంటనే అటవీశాఖ సిబ్బంది ఘటనాస్థలికి చేరుకున్నారు. శబ్దాలు చేస్తూ చిరుతను నెమ్మదిగా అడవి ప్రాంతం వైపు తరిమారు.

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