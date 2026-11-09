కోర్టులో ఎమ్మెల్సీ లేళ్ల అప్పిరెడ్డి పిటిషన్.. కీలక పరిణామం

గుంటూరు: జైల్లో ప్రత్యేక ఫుడ్డుతో పాటు ప్రత్యేక కేటగిరీ కింద కల్పించాల్సిన సదుపాయాలన్నీ కల్పించాలంటూ గుంటూరు కోర్టులో ఎమ్మెల్సీ లేళ్ల అప్పిరెడ్డి పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. విచారించిన గుంటూరు కోర్టు లేళ్ల అప్పిరెడ్డికి ప్రత్యేక ఫుడ్ తోపాటు ప్రత్యేక కేటగిరీ కింద కల్పించాల్సిన సౌకర్యాలు అన్నీ కల్పించాలని జైలు అధికారులను ఆదేశించింది.
అయితే, తమ జైల్లో ఈ సదుపాయాలు లేవని, తాము ప్రత్యేక సదుపాయాలు కల్పించలేదని కోర్టుకు జైలు అధికారులు తెలిపారు. దానితోపాటు భద్రత కూడా కల్పించలేమని, వేరే జైలుకు తరలించాలని కోర్టులో గుంటూరు జైలు అధికారులు పిటిషన్ వేశారు. దీంతో లిఖితపూర్వకంగా వాదనలు దాఖలు చేయాలని కోర్టు ఆదేశించింది.
కాగా, స్థానిక ఎన్నికల వేళ ఇటీవల ఎమ్మెల్సీ అప్పిరెడ్డిని పోలీసులు అక్రమ అరెస్టు చేసిన విషయం తెలిసిందే. బ్యాలెట్ బాక్సును మార్చేయడానికి యత్నించిన దుశ్చర్యపై పూర్తి విచారణ జరిపి, అందుకు బాధ్యులైన అధికారులపై చర్యలు తీసుకోవాల్సిన జిల్లా ఉన్నతాధికారులు, ఎస్ఈసీ.. ఆ పనిచేయకపోగా ఆ తప్పును కప్పిపుచ్చేందుకు ప్రయత్నాలు జరిపారు. శాంతియుతంగా ధర్నా చేసిన ఎమ్మెల్సీ అప్పిరెడ్డి, ప్రత్తిపాడు పరిశీలకుడు గులాం రసూల్తోపాటు, మరో 17 మందిపై నాన్ బెయిలబుల్ సెక్షన్ కింద అక్రమ కేసు నమోదు చేసి అక్రమంగా అరెస్టు చేయడం పోలీసులు ఏ స్థాయిలో అధికార పార్టీకి ఊడిగం చేస్తున్నారో తేటతెల్లం చేస్తోంది.
ఇదీ చదవండి: టపాసులు కాల్చొద్దన్నందుకు ఎస్ఐని కొట్టి చంపిన యువకులు