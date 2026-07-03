 అరవ శ్రీధర్‌పై చర్యలు ఏమయ్యాయో? | Janasena MLA Arava Sridhar Pawan Kalyan Meeting | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

అరవ శ్రీధర్‌పై చర్యలు ఏమయ్యాయో?

Jul 3 2026 12:25 PM | Updated on Jul 3 2026 12:36 PM

Janasena MLA Arava Sridhar Pawan Kalyan Meeting

రైల్వేకోడూరు అర్బన్‌:  రైల్వే కోడూరు జనసేన ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్‌ ఓ మహిళా ఉద్యోగిని వేధింపులకు గురిచేశాడన్న ఆరోపణల నేపథ్యంలో అరవ శ్రీధర్‌ ఎటువంటి అధికారిక కార్యక్రమాలు, పార్టీ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనవద్దని జనసేన పార్టీ అధిష్టానం ఆదేశించింది.  తరువాత ఎమ్మెల్యేపై ఆరోపణలను దర్యాప్తు చేయడానికి ముగ్గురితో కూడిన కమిటీని ఏర్పాటుచేసింది. నిర్ణయం తీసుకునేంతవరకు పార్టీ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనవద్దని ఆయనకు స్వయంగా పార్టీ అధినేత పవన్‌ కల్యాణ్‌ ఆదేశాలు ఇచ్చారు. 

అయితే గురువారం ఓబులవారిపల్లె మండలం ముక్కవారిపల్లిలో జరిగిన విబీజీ రామ్‌జీ ప్రారంభ కార్యక్రమంలో సీఎం, డిప్యూటీ సీఎం సమక్షంలోనే ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్‌ పాల్గొని వేదికపై ప్రసంగించడం చూస్తుంటే మహిళా ఉద్యోగి కేసు మూలనపడిపోయిందని ప్రతి ఒక్కరూ చర్చించుకుటున్నారు. దీనిపై స్వయంగా అధినేత పవన్‌కళ్యాణ్‌ సమాధానం చెప్పాల్సి ఉందంటున్నారు.

 

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఇదంతా అద్భుతమైన కథలా ఉంది.. సమంత లేటెస్ట్ (ఫొటోలు)
photo 2

హైదరాబాద్‌ నగరంలో ఓ మోస్తరు వర్షం (ఫొటోలు)

photo 3

హైదరాబాద్‌ : రుచులు.. అద్భుతం : ఫుడ్‌– ఎ–ఫెయిర్‌– 2026 (ఫొటోలు)
photo 4

సీఎం విజయ్ తండ్రి బర్త్‌ డే సెలబ్రేషన్స్‌ (ఫొటోలు)

photo 5

బుల్లితెర డాక్టర్‌ బాబు సతీమణి ఖరీదైన కారు (ఫొటోలు)

Video

View all
Heavy Rain Forecast For North Andhra 1
Video_icon

బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం.. ఉత్తరాంధ్రకు భారీ వర్ష సూచన
Jada Sravan Kumar Satirical Comments On Raghu Rama Krishna Raju 2
Video_icon

My Lovely Darling.. రఘురామపై జడ శ్రవణ్ సెటైర్లే సెటైర్లు
Janasena Leader Sensational Audio Over Attack To Prashna Ravan 3
Video_icon

ప్రశ్న రావణ్ పై దాడికి ప్లాన్.. జనసేన నేత సంచలన ఆడియో
Exposed Chandrababu Scams In Amaravati Capital 4
Video_icon

బాబు అమరావతి VS వైఎస్ జగన్ MAVIGUN.. ఏది నష్టం, ఏది ప్రయోజనం
Good News To Mega Star Chiranjeevi Fans 5
Video_icon

మెగా స్టార్ ఫ్యాన్స్ కు గుడ్ న్యూస్.. దసరాకు విశ్వంభర
Advertisement
 