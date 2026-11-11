 వివాహేతర సంబంధాల మోజులో కానిస్టేబుల్‌! | Intelligence Constable Booked After Wife Alleges Harassment And Seeks Protection For Herself And Children, Check Out More Details Inside | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

వివాహేతర సంబంధాల మోజులో కానిస్టేబుల్‌!

Nov 11 2026 9:36 AM | Updated on Nov 11 2026 9:55 AM

Intelligence Constable Extramarital Affairs Wife Harassment

AI ఫోటో

రాజానగరం(కోనసీమ): తన భర్త నుంచి తనకు, పిల్లలకు రక్షణ కల్పించాలంటూ ఇంటెలిజెన్స్‌ కానిస్టేబుల్‌పై భార్య రాజానగరం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. ఆ వివరాలను మంగళవారం ఎస్సై ఎస్‌.ప్రియకుమార్‌ విలేకరులకు తెలిపారు. బాధితురాలు ఫిర్యాదులో తెలిసిన వివరాల ప్రకారం.. రాజమహేంద్రవరం రూరల్‌ మండలం తొర్రేడుకు చెందిన శాంతికి కాకినాడ రూరల్‌ మండలం మాధవపట్నానికి చెందిన నాగళ్ల రామకృష్ణంరాజుతో 2012 ఫిబ్రవరిలో వివాహం జరిగింది. వారికి ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. రామకృష్ణంరాజు ప్రస్తుతం ఇంటెలిజెన్స్‌ విభాగంలో కానిస్టేబుల్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నాడు.

అయితే వివాహేతర సంబంధాలకు అలవాటు పడిన అతడు వివాహం అయినప్పటి నుంచి భార్య శారీరకంగా, మానసికంగా వేధించేవాడు. ఈ క్రమంలో విసిగిపోయిన శాంతి ఒకసారి ఆత్మహత్యకు యత్నించింది. అయినా రామకృష్ణంరాజు ప్రవర్తనలలో ఏ విధమైన మార్పు రాలేదు. దీంతో తన ఇద్దరు పిల్లలను తీసుకుని తొర్రేడుకు వచ్చి, ప్రైవేట్‌ స్కూల్‌లో టీచర్‌గా పనిచేస్తూ, పిల్లలను 7, 9 తరగతులు చదివించుకుంటోంది. రామకృష్ణంరాజు అప్పుడప్పుడూ వచ్చి వెళుతుండేవాడు.

ఈ క్రమంలో గత నెల 20న వచ్చిన అతను భార్యతో గొడవపడి ఆమెను ఇంటి నుంచి బలవంతంగా బయటకు నెట్టివేశాడు. విషయం పోలీసుల వరకు వెళ్లడంతో వారు ఇద్దరికీ కౌన్సెలింగ్‌ చేసి పంపించివేశారు. ఆ తర్వాత దీపావళికి వచ్చి మళ్లీ భార్యతో గొడవకు దిగాడు. ఈ సారి కొట్టడంతో పాటు జట్టు పట్టుకుని లాగేశాడు. భర్త ప్రవర్తనలో ఏమాత్రం మార్పు కానరాకపోవడంతో విసిగిపోయిన శాంతి అతడిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతూ ఫిర్యాదు చేసింది.  

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

'గోట్' ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్.. దివ్య భారతి హైలైట్! (ఫొటోలు)
photo 2

ఉత్తరాంధ్ర ఆరాధ్య దైవం పైడితల్లి అమ్మవారి దర్శనానికి పోటెత్తిన భక్తులు (ఫోటోలు)
photo 3

కుటుంబంతో కలిసి హీరో రిషబ్ శెట్టి దీపావళి వేడుకలు (ఫోటోలు)
photo 4

వరంగల్ : నేతకాని ‘దీపావళి బతుకమ్మ’ (ఫోటోలు)
photo 5

‘మాయలేడి’ సినిమా ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫోటోలు)

Video

View all
ఇదేనా నీ సనాతన ధర్మం..! పవన్ పై జడ శ్రవణ్ సంచలన కామెంట్స్ 1
Video_icon

ఇదేనా నీ సనాతన ధర్మం..! పవన్ పై జడ శ్రవణ్ సంచలన కామెంట్స్
YSRCP MPTC Sravani About Local Body Elections 2
Video_icon

ఒక్క వీడియోతో సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అయిన MPTC శ్రావణి
Pulivendula Protest Case Updates 3
Video_icon

AP హైకోర్టులో YS జగన్ పిటిషన్ పై విచారణ
YSRCP Putha Siva Sankar Reddy Reaction On Chandrababu Comments Over Access Equality Index 4
Video_icon

చంద్రబబు డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ పై.. పుత్తా శివశంకర్ స్ట్రాంగ్ కౌంటర్
Chevireddy Bhaskar Reddy Visuals At Chittoor Jail Over YSRCP Illegal Arrest 5
Video_icon

చెవిరెడ్డి పరామర్శ
Advertisement
 