విశాఖ: ఏయూలో తీవ్ర ఉద్రిక్తత

సాక్షి, విశాఖపట్నం: ఆంధ్రా యూనివర్సిటీ విద్యార్థులు చేపట్టిన ఆందోళనలు తీవ్ర ఉద్రిక్తతకు దారి థీశాయి. వీసీ రాజీనామాను డిమాండ్ చేస్తూ రిజిస్ట్రార్ ఆఫీస్ను శుక్రవారం ఉదయం విద్యార్థులు చుట్టుముట్టారు. ఈ క్రమంలో వాళ్లకు అదుపు చేసేందుకు పోలీసులు రంగంలోకి దిగడంతో పరిస్థితి రణరంగంగా మారింది.
ఏయూ సమస్యలపై విద్యార్థులు చాలాకాలంగా నిరసనలు కొనసాగిస్తున్నాయి. అయినా వర్సిటీ అధికారులెవరూ పట్టించుకోవడం లేదు. ఈ క్రమంలో బీఈడీ స్టూడెంట్ మణికంఠ మృతితో ఆ నిరసనలు ఆందోళనల రూపం దాల్చాయి. మణికంఠ మృతికి అధికారులే కారణమంటూ విద్యార్థులు నినాదాలు చేస్తూ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయంలోకి వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించారు. దీంతో విద్యార్థులను అడ్డుకునే క్రమంలో పోలీసులు వాళ్లను తోసేయడంతో అక్కడ ఉద్రిక్తత నెలకొంది.