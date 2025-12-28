 అబుదాబిలో వెకేషన్ ఎంజాయ్ చేస్తోన్న ఉప్పెన బ్యూటీ కృతి శెట్టి.. ఫోటోలు | Uppena movie beauty Krithi Shetty enjoying her vacation in Abu Dhabi: Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

అబుదాబిలో వెకేషన్ ఎంజాయ్ చేస్తోన్న ఉప్పెన బ్యూటీ కృతి శెట్టి.. ఫోటోలు

Dec 28 2025 11:23 AM | Updated on Dec 28 2025 11:31 AM

Uppena movie beauty Krithi Shetty enjoying her vacation in Abu Dhabi: Photos1
1/17

Uppena movie beauty Krithi Shetty enjoying her vacation in Abu Dhabi: Photos2
2/17

Uppena movie beauty Krithi Shetty enjoying her vacation in Abu Dhabi: Photos3
3/17

Uppena movie beauty Krithi Shetty enjoying her vacation in Abu Dhabi: Photos4
4/17

Uppena movie beauty Krithi Shetty enjoying her vacation in Abu Dhabi: Photos5
5/17

Uppena movie beauty Krithi Shetty enjoying her vacation in Abu Dhabi: Photos6
6/17

Uppena movie beauty Krithi Shetty enjoying her vacation in Abu Dhabi: Photos7
7/17

Uppena movie beauty Krithi Shetty enjoying her vacation in Abu Dhabi: Photos8
8/17

Uppena movie beauty Krithi Shetty enjoying her vacation in Abu Dhabi: Photos9
9/17

Uppena movie beauty Krithi Shetty enjoying her vacation in Abu Dhabi: Photos10
10/17

Uppena movie beauty Krithi Shetty enjoying her vacation in Abu Dhabi: Photos11
11/17

Uppena movie beauty Krithi Shetty enjoying her vacation in Abu Dhabi: Photos12
12/17

Uppena movie beauty Krithi Shetty enjoying her vacation in Abu Dhabi: Photos13
13/17

Uppena movie beauty Krithi Shetty enjoying her vacation in Abu Dhabi: Photos14
14/17

Uppena movie beauty Krithi Shetty enjoying her vacation in Abu Dhabi: Photos15
15/17

Uppena movie beauty Krithi Shetty enjoying her vacation in Abu Dhabi: Photos16
16/17

Uppena movie beauty Krithi Shetty enjoying her vacation in Abu Dhabi: Photos17
17/17

# Tag
Krithi Shetty abudhabi Trip vacation Actress Gallery Photos Movie News
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

అబుదాబిలో వెకేషన్ ఎంజాయ్ చేస్తోన్న ఉప్పెన బ్యూటీ కృతి శెట్టి.. ఫోటోలు
photo 2

ప్రభాస్ ది రాజాసాబ్‌ ప్రీ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌లో ఫ్యాన్స్‌ సందడి.. ఫోటోలు
photo 3

బీచ్ ఒడ్డున 'కోర్ట్' బ్యూటీ బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
photo 4

మహేశ్ బాబు 'మురారి' క్లైమాక్స్ ఇలా తీశారు (ఫొటోలు)
photo 5

చీరలో రీసెంట్ ట్రెండింగ్ బ్యూటీ గిరిజ (ఫొటోలు)

Video

View all
Karumuru Venkat Reddy Sensational Comments On Yellow Media 1
Video_icon

తండ్రి కంటే డేంజర్.. సిగ్గు శరం ఉందా కిరణ్..
Tiger Wandering In Crop Lands Forest Officer Identified Footprints 2
Video_icon

వామ్మో పెద్దపులి.. పొలాల్లో సంచారం
Analyst Pasha Shocking Truth About Chandrababu Govt Amaravati Land Scam 3
Video_icon

అమరావతి భూముల వెనుక లక్షల కోట్ల కుంభకోణం.. ఎంక్వయిరీ వేస్తే బొక్కలోకే!
Special Debate On Yellow Media Post On Amaravati Farmer Rama Rao Death 4
Video_icon

మరీ ఇంత నీచమా! ఆవేదనతో రైతు చనిపోతే.. కూల్ గా కుప్పకూలాడు అని పోస్ట్
Chandrababu Behind On Police Case Against Allu Arjun 5
Video_icon

అల్లు అర్జున్ పై కక్ష సాధింపు.. చంద్రబాబు చేయిస్తున్నాడా!
Advertisement