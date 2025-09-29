 హోంమంత్రి అనితకు నిరసన సెగ.. కాన్వాయ్‌ అడ్డగింత | Fishermen In Anakapalle Protest Against Home Minister Anitha | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

హోంమంత్రి అనితకు నిరసన సెగ.. కాన్వాయ్‌ అడ్డగింత

Sep 29 2025 4:21 PM | Updated on Sep 29 2025 4:37 PM

Fishermen In Anakapalle Protest Against Home Minister Anitha

అనకాపల్లి: హోంమంత్రి అనితకు నిరసన సెగ గట్టిగా తగిలింది పాయకరావుపేట నియోజకవర్గంలోని రాజయ్య పేటలో హోంమంత్రి అనిత కాన్వాయ్‌ను అడ్డుకున్నారు మత్య్సకారులు. బల్క్‌ డ్రగ్‌ పార్క్‌ను రద్దు చేయాలని డిమాండ్‌ చేస్తూ అనిత కాన్వాయ్‌ను అడ్డుకున్నారు. దాంతో అక్కడ ఉద్రిక్త వాతావరణం చోటు చేసుకుంది.  

ఈ క్రమంలోనే బల్క్‌ డ్రగ్‌ పార్క్‌ సమస్యపై కమిటీ వేస్తామని హోంమంత్రి అనిత సమాధానమిచ్చారు. ఈ సమస్యను సీఎం దృష్టికి తీసుకెళ్తానని హామీ ఇచ్చారు అనిత. అయితే కమిటీకి మత్స్యకారులు అంగీకరించలేదు. హోంమంత్రి కాన్వాయ్‌ ముందు బైఠాయించి నిరసన తెలియజేశారు. పోలీసుల సాయంతో భయపెట్టే ప్రయత్నం చేసినా  మత్స్యకారులు.వెనక్కి తగ్గలేదు. మత్స్యకారులు భారీ సంఖ్యలో చేరుకుని తమ నిరసనను తెలియజేశారు. తమ సమస్యకు తక్షణమే పరిష్కారం చూపాలని డిమాండ్‌ చేశారు. దాంతో అక్కడ ఉద్రిక్త పరిస్థితి కనిపించింది. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

హ‌నుమంత వాహ‌నంపై కోదండ రాముని అలంకారంలో స్వామివారు (ఫొటోలు)
photo 2

దేవి నవరాత్రులు.. అమ్మవారి సేవలో శ్యామల (ఫొటోలు)
photo 3

దుర్గా పూజలో బాలీవుడ్ సెలబ్రిటీల సందడి (ఫొటోలు)
photo 4

#DussehraVibes : దీప్తి సునైనా పండగ వైబ్స్ (ఫొటోలు)
photo 5

పీపుల్స్‌ ప్లాజా : ఉత్సాహంగా పింక్ పవర్ రన్ (ఫొటోలు)

Video

View all
ONGC Oil Leak At Pasarlapudi 1
Video_icon

Pasarlapudi: ఓఎన్‌జీసీ ఆయిల్‌ లీక్‌
PCB chief Mohsin Naqvi Reacts to PM Modi Tweet on India Winning Asia Cup 2025 2
Video_icon

ప్రధాని మోదీ ట్వీట్ పై PCB చీఫ్ మోషిన్ నఖ్వీ అక్కసు
MP Mithun Reddy Granted Bail 3
Video_icon

మిథున్ రెడ్డికి బెయిల్ మంజూరు చేసిన ఏసీబీ కోర్టు
Gold Price All Time Record 4
Video_icon

బంగారం సరికొత్త రికార్డు
Sachivalayam Employees Protest Against Chandrababu Govt In Srikakulam 5
Video_icon

శ్రీకాకుళంలో సచివాలయం ఉద్యోగుల భారీ నిరసన
Advertisement
 