 డబ్బు కోసం పామర్రు పోలీసులు వేధిస్తున్నారు | Complaint against police in High Court | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

డబ్బు కోసం పామర్రు పోలీసులు వేధిస్తున్నారు

Aug 1 2026 4:43 AM | Updated on Aug 1 2026 4:43 AM

Complaint against police in High Court

హత్య కేసులో సాక్షి ఆరోపణ 

రూ. లక్షన్నర ఇవ్వాలని వేధిస్తున్నారన్న బాధితుడు 

ఎస్పీకి ఫిర్యాదు చేసినా చర్యలు లేకపోవడంతో హైకోర్టులో ఫిర్యాదు 

సాక్షి ప్రతినిధి, విజయవాడ: హత్య కేసులో సాక్షినైన తనను డబ్బు కోసం పోలీసులు వేధిస్తున్నాడంటూ ఓ వ్యక్తి తీవ్ర ఆరోపణలు చేయడం పోలీ­సు శాఖలో కలకలం రేపింది. కృష్ణా జిల్లా పామర్రు సీఐ, ఎస్సై తనను లక్షా యాభై వేల రూపాయలు లంచం ఇవ్వా­లని, లేదంటే ఒక హత్య కేసులో ఇరికిస్తామంటూ వేధిస్తున్నారని కొలు­సు అయ్యప్ప శుక్రవారం మీడియా ఎదుట వాపోయాడు. కొలుసు అయ్యప్ప తన అత్తను మామ కొట్టి చంపిన కేసులో సాక్షిగా ఉన్నాడు. డబ్బు కోసం తనను సీఐ కొట్టాడని, కానిస్టేబుల్‌ను పలుమార్లు ఇంటికి, పనిచేసే చోటకి పంపించి వేధిస్తున్నారని తెలి­పాడు. 

తాము తాకట్టు పెట్టిన బంగారాన్ని విడిపించాలని, లేదంటే లక్షన్నర రూపాయలు ఇవ్వాల్సిందేనంటూ సీఐ, ఎస్‌ఐ తనను వేధిస్తున్నారని ఆరో­పించాడు. ఈ విషయంపై తాను సీఐ, ఎస్‌ఐతో మాట్లాడిన ఆడియో రికార్డులను కృష్ణా జిల్లా ఎస్పీకి అందచేసి ఫిర్యాదు చేశానని, అయినా చర్యలు తీసుకోకపోవడంతో పోలీసుల వేధింపులపై కోర్టును ఆశ్రయించానని చెప్పా­డు. 

పోలీసులు లంచం డిమాండ్‌ చేసిన ఆడియో రికార్డులను అయ్యప్ప తరపు న్యాయవాది కోర్డుకు సమర్పించాడు. శుక్రవారం హైకోర్టులో జరిగిన విచారణలో అయ్య­ప్ప దొంగతనం చేశాడని పోలీసులు ఆరోపించారు. అయితే మూడు నెలలు అయినా ఇప్పటివరకూ కేసు ఎందుకు నమోదు చేయలేదని పోలీసులను న్యా­య­మూర్తి నిలదీసినట్లు సమాచారం. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

చుక్కల డ్రస్‌లో చక్కనమ్మ (ఫొటోలు)
photo 2

భర్తతో 'జబర్దస్త్' ఫైమా.. హ్యాపీ మూమెంట్స్ (ఫొటోలు)
photo 3

బోల్డ్ లుక్స్‌లో బిగ్ బాస్ ప్రియాంక (ఫొటోలు)
photo 4

మ్యాచింగ్ డ్రస్సుల్లో ముచ్చటైన సినీ జంట (ఫొటోలు)
photo 5

చిన్న పిల్లలా వర్షాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్న హీరోయిన్ (ఫొటోలు)

Video

View all
YS Jagan Great Visionary About Bhogapuram Airport 1
Video_icon

భోగాపురం ఎయిర్ పోర్ట్ నిర్మాణంపై జగన్ మాస్టర్ ప్లాన్
Rashmika Mandanna Sustains Severe Injuries During Movie Shoot 2
Video_icon

షూటింగ్‌లో రష్మికకు గాయాలు.. అభిమానుల్లో ఆందోళన
Perni Nani Strong Counter to Nara Lokesh Challenge 3
Video_icon

దమ్ముంటే మీ బాబుతో రాజీనామా చేపించు లోకేష్ ని ఉతికారేసిన పేర్ని నాని
AP Draft Voter List Released 2026 4
Video_icon

ఏపీ SIR ముసాయిదా ఓటరు జాబితా విడుదల
Peddi Sudarshan Reddy Shobha Yatra 5
Video_icon

అశ్రునయనాల మధ్య కొనసాగుతున్న పెద్ది అంతిమయాత్ర
Advertisement
 