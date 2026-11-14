 మళ్లీ కొత్త కాన్వాయ్‌ కోసం వాహనాల కొనుగోలు | Chandrababu Govt Purchase of new convoy vehicles once again | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మళ్లీ కొత్త కాన్వాయ్‌ కోసం వాహనాల కొనుగోలు

Nov 14 2026 3:23 PM | Updated on Nov 14 2026 3:33 PM

Chandrababu Govt Purchase of new convoy vehicles once again

సాక్షి, విజయవాడ: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ప్రజాధనం వినియోగంపై మరోసారి చర్చ మొదలైంది. ఒకవైపు రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి, అభివృద్ధి పనులకు నిధుల సమీకరణ వంటి అంశాలు సవాళ్లుగా మారుతుంటే.. మరోవైపు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు భద్రతా కాన్వాయ్ కోసం ఏకంగా రూ.1.78 కోట్లతో కొత్త వాహనాల కొనుగోలుకు ప్రభుత్వం అనుమతి ఇవ్వడం విమర్శలకు తావిస్తోంది. మొత్తం ఆరు కొత్త వాహనాల కొనుగోలుకు ఏపీ హోంశాఖ తాజాగా ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

సీఎం సెక్యూరిటీ కాన్వాయ్‌లో ప్రస్తుతం వినియోగిస్తున్న టయోటా వాహనాల స్థానంలో కొత్తగా ఫోర్స్ ఆర్బానియా 4400 WB మోడల్ వాహనాలను కొనుగోలు చేయనున్నారు. మొత్తం ఆరు వాహనాల కోసం రూ.1,78,05,000 ఖర్చు చేయనుండగా.. ఒక్కో వాహనం సగటు ధర రూ.29.67 లక్షలుగా ఉంది.

ఈ వాహనాలను ప్రభుత్వ ఈ-మార్కెట్‌ప్లేస్ (GeM) పోర్టల్ ద్వారా కొనుగోలు చేయాలని నిర్ణయించారు. ఇందుకోసం గతంలో వాహనాల కొనుగోలుపై విధించిన నిషేధ ఉత్తర్వులకు ప్రభుత్వం సడలింపు ఇచ్చింది. అంతేకాదు అదనంగా రూ.1.78 కోట్ల నిధుల కేటాయింపునకు కూడా ఆమోదం తెలిపింది.

అయితే ప్రజాధనంతో ముఖ్యమంత్రి కాన్వాయ్ కోసం భారీగా ఖర్చు చేయడంపై విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఇప్పటికే అందుబాటులో ఉన్న వాహనాలను కొనసాగించే అవకాశం ఉందా? వాటి స్థానంలో కొత్త వాహనాలు కొనుగోలు చేయాల్సిన అవసరం ఏమిటి? అనే ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి. ప్రజల పన్నుల రూపంలో సమకూరే నిధులను అత్యవసర అభివృద్ధి, సంక్షేమ కార్యక్రమాలకు ప్రాధాన్యతనిస్తూ ఖర్చు చేయాల్సిన ప్రభుత్వం.. ఇలా కాన్వాయ్ వాహనాల కొనుగోలుకు కోట్లాది రూపాయలు వెచ్చించడంపై విమర్శకులు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ఇదీ చదవండి: పసికందు అపహరణ.. ట్విస్ట్‌.. తిరిగి తెచ్చిచ్చిన నిందితుడు

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

‘ఆకాశంలో ఒక తార’ మూవీ నటి సాత్విక వీరవల్లి (ఫోటోలు)
photo 2

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న లావణ్య త్రిపాఠి (ఫోటోలు)
photo 3

మహేశ్ బాబు ఫ్యామిలీలో పెళ్లి సందడి (ఫొటోలు)
photo 4

'డిస్కో ఇన్ఫెర్నో' ఫ్యాషన్ ప్రదర్శనలో నటి శార్వరి వాఘ్ (ఫోటోలు)
photo 5

హైదరాబాద్‌లో అట్టహాసంగా ‘భారత్‌ సమ్మిట్‌’ ప్రారంభం (ఫోటోలు)

Video

View all
Devotee Caught Wearing Spy Camera Glasses In Srikalahasti 1
Video_icon

శ్రీకాళహస్తి గర్భాలయంలోకి స్పై కెమెరా గ్లాసెస్..
Editors Comment Pawan Kalyan Must Need To Control Janasena Activists Posts 2
Video_icon

మీ వాళ్లు జాగ్రత్త! పవన్.. జగన్, అల్లు అర్జున్, NTR ఇంటి మహిళలపై చెప్పుకోలేని బూతులు
Cyclone Approaching To AP Coastal 3
Video_icon

24 గంటల్లో వాయుగుండం.. దూసుకొస్తున్న తుఫాన్
YSRCP Mancha Naga Malleswari Sensational Comments On Pawan Kalyan 4
Video_icon

పవన్ విడాకుల వ్యవహారం గురించి మొదట ABNలో రావడం వెనుక ప్లాన్ అదే..!
AIDWA General Secretary Savitri About Pawan Kalyan 5
Video_icon

ఆడియో ఇంత వైరల్ అయినా కూడా పవన్, అనిత ఎందుకు స్పందించలేదు?
Advertisement
 