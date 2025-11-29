రూ. పది వేలు లేవు.. నిరుద్యోగ భృతి లేదు

దినసరి కూలీగా మారిన వలంటీర్
కర్నూలు జిల్లా: ఈ యువకుడి పేరు బోయ ఉలుగప్ప. బీకాం, బీఎడ్ చదివాడు. ఇతను హొళగుందలోని బీసీ కాలనీలో నివాసం ఉంటున్నాడు. ఇతనికి భార్య పార్వతితో పాటు తల్లిదండ్రులు, ఇద్దరు అక్కలు ఉన్నారు. రెండెకరాల మెట్ట భూమి మాత్రమే ఉండి వ్యవసాయం, కూలీ పనులు చేస్తూ కుటుంభాన్ని పోషించుకునే వారు. గత ప్రభుత్వంలో నాలుగేళ్లు గ్రామ వలంటీరుగా పని చేస్తూ నెలకు ఇచ్చే రూ.5 వేలుతో పాటు కుటుంబాన్ని పోషించేవాడు. ఎన్నికల ముందు అధికారంలోకి వస్తే నెలకు రూ.10 వేలు ఇస్తామని చంద్రబాబునాయుడుతో పాటు కూటమి నేతలు హామీలిచ్చి మరిచిపోయారు.
నెలకు రూ.10 వేలు వస్తుందని ఆశతో ఎదురు చూసిన వారికి నిరాశే మిగిలి వీధిన పడ్డారు. దీంతో అటు వలంటీర్గా దూరమై.. ఇటు నిరుద్యోగ భృతి అందక కుటుంబ పోషణ భారంగా మారడంతో దినసరి కూలీగా మారాల్సి వచ్చింది. గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో నియోజకవర్గ పరిధిలో 122 గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలోని గ్రామాలకు 1,443 మంది వలంటీర్లు విధులు నిర్వహించేవారు. వీరంతా సేవా కార్యక్రమాలకు దూరమై.. ప్రభుత్వం అందించే ప్రోత్సాహం కోల్పోయారు. చంద్రబాబు మోసపూరిత హామీలతో ఎంతో మంది వీధిన పడ్డారు.