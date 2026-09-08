 అవసరం 1,581 ఎకరాలు.. సమీకరణ 6,212 ఎకరాలు | ap govt gives green signal land pooling another 6212 acres | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

అవసరం 1,581 ఎకరాలు.. సమీకరణ 6,212 ఎకరాలు

Sep 8 2026 4:32 AM | Updated on Sep 8 2026 4:32 AM

ap govt gives green signal land pooling another 6212 acres

రాజధాని కోసం అవసరానికి మించి నాలుగు రెట్ల భూసమీకరణ 

మరో 6,212.50 ఎకరాల సమీకరణకు ప్రభుత్వం గ్రీన్‌ సిగ్నల్‌ 

కంతేరులో 974, తాడికొండలో 5,238.50 ఎకరాలు  

రైల్వే లైన్, ఐఆర్‌ఆర్, గ్రిడ్‌ రోడ్‌ విస్తరణ కోసం వినియోగం 

ఇందుకు 1,581.34 ఎకరాలు సరిపోతాయని అంచనా 

దీనికి భిన్నంగా ప్రభుత్వం అనుమతులు

సాక్షి, అమరావతి: రాజధాని అమరావతి నిర్మాణం కోసం మరో 6,212.50 ఎకరాల సమీకరణకు ప్రభు­త్వం గ్రీన్‌ సిగ్నల్‌ ఇచ్చింది. భూసమీకరణ పథకం (ఎ­ల్పీ­ఎస్‌) కింద గుంటూరు జిల్లాలో కంతేరులో 974, తా­డికొండలో 5,238.50 ఎకరాల సమీకరణకు సీఆర్‌­డీ­ఏ కమిషనర్‌కు అనుమతి ఇచ్చింది. ఈ మేరకు పురపా­లక శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి సురేష్ కుమార్‌ సో­మ­వా­రం ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.

 రైల్వే లైన్, ఐఆర్‌ఆర్, గ్రి­డ్‌ రోడ్‌ విస్తరణ కోసం ఈ భూ సమీకరణ చేయనున్నా­రు.  ఎర్రుపాలెం–నంబూరు మధ్య అమరావతి మీదుగా కొత్త బ్రాడ్‌ గేజ్‌ రైల్వే లైన్‌ నిర్మాణం (ఇరు వైపులా 50 మీటర్లు బఫర్‌ జోన్‌), ఇంటర్నల్‌ రింగ్‌ రోడ్డు (ఐఆర్‌ఆర్‌), గ్రిడ్‌ రోడ్‌ను ఐఆర్‌ఆర్‌ వరకూ విస్తరించే పనులకు కంతేరు, తాడికొండలో భూసమీకరణకు ఆగస్టు 28న సీ­ఆ­ర్‌డీఏ అథారిటీ సమావేశం ఆమోదించింది. అ­యి­తే ఇందుకు 1,581.34 ఎకరాలు సరిపోతుందని అంచనా­వేస్తుండగా, దీనికి భిన్నంగా  6,212.50 ఎకరాల స­మీ­కరణకు ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవడం గమనార్హం.  

సమీకరణల తీరిది.. 
కంతేరులో పట్టా భూమి (దేవాదాయ.. వక్ఫ్‌ భూమితోపాటు) 3,299.66 ఎకరాలు, అటవీ–ప్రభుత్వ భూమి 304.78 ఎకరాలు, అసైన్డు భూమి 67.97 ఎకరాలు మొత్తం 3,672.41 ఎకరాలు ఉంది. అయితే రైల్వే లైన్‌ కోసం 148.30, ఐఆర్‌ఆర్‌ కోసం 58.03, ఐఆర్‌ఆర్‌ వరకూ గ్రిడ్‌ రోడ్‌ విస్తరణ కోసం 35.65 మొత్తం 241.98 ఎకరాలు అవసరం కాగా.. 974 ఎకరాలను సమీకరించేందుకు ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచి్చంది. 

తాడికొండలో పట్టా భూమి(దేవాదాయ.. వక్ఫ్‌ భూమితోపాటు) 11,216.12 ఎకరాలు, అటవీ–ప్రభుత్వ భూమి 1,445.47 ఎకరాలు, అసైన్డు భూమి 135 ఎకరాలు మొత్తం 12,796.59 ఎకరాలు ఉంది. ఇక్కడ రైల్వే లైన్‌ కోసం 701.26, ఐఆర్‌ఆర్‌ కోసం 167.79, ఐఆర్‌ఆర్‌ వరకూ గ్రిడ్‌ రోడ్‌ విస్తరణ కోసం 470.31 మొత్తం 1,339.36  ఎకరాలు అవసరం కాగా.. 5,238.50 ఎకరాలను సమీకరించేందుకు ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచి్చంది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

గోల్డ్ డ్రెస్‌లో మెరిసిపోతున్న అమితాబ్ మనవరాలు (ఫోటోలు)
photo 2

అప్సరసగా అందాల రాశీ ..(షూటింగ్‌ ఫొటోస్‌)
photo 3

తెలంగాణ అసెం‍బ్లీ : బీఆర్‌ఎస్‌ నిరసనపై పోలీసుల ఉక్కుపాదం (ఫొటోలు)
photo 4

‘రోమాంచకం’ మూవీ సక్సెస్ మీట్ (ఫొటోలు)
photo 5

బిగ్‌బాస్ హౌస్‌లో అడుగుపెట్టిన గ్లామరస్ యాంకర్ వర్షిణి (ఫొటోలు)

Video

View all
KTR Press Meet About Assembly Incident 1
Video_icon

మొత్తం ఫుటేజ్ చూసి KCR ఏం అన్నాడంటే..?
MLC Thatha Madhu Reacts On False Allegations 2
Video_icon

స్పీకర్ వివాదం.. తాతా మధు చేసిన కామెంట్స్ ఇవే
Nandu's World Arrest Exclusive Visuals At Airport 3
Video_icon

నందుస్ వరల్డ్ అరెస్ట్ EXCLUSIVE VIDEO
Mother and Daughter Trapped in Nepal Floods 4
Video_icon

Nepal Floods: తల్లి, కుమార్తె వరదలో చిక్కుకున్న దృశ్యాలు.. కన్నీళ్లు తెప్పిస్తున్న వీడియో
CM Vijay Mass Counter to DMK In Assembly 5
Video_icon

నోరు అదుపులో పెట్టుకో.. ఉదయనిధికి సినిమా రేంజ్ లో కౌంటర్
Advertisement
 