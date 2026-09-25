 ఉత్తర కోస్తాకు బిగ్‌ అలర్ట్‌ | andhra pradesh rain forecast updates | Sakshi
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ఉత్తర కోస్తాకు బిగ్‌ అలర్ట్‌

Sep 25 2026 7:15 AM | Updated on Sep 25 2026 7:26 AM

andhra pradesh rain forecast updates

తీవ్ర వాయుగుండం కారణంగా ఉత్త­రాంధ్ర భారీ వర్షాలతో విలవిల్లాడింది. ఎడతెరిపి లేని వర్షాలు, ఈదురుగాలులతో శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, పార్వతీపురం మన్యం, విశాఖ జిల్లాలు అతలాకుతలమయ్యాయి. మరోవైపు.. రానున్న మూడు గంటల్లో ఏలూరు, ఎన్టీఆర్, కృష్ణా, గుంటూరు, పల్నాడు జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాలలో పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ పేర్కొంది. ఈ నేపథ్యంలో ఆరెంజ్‌ అలర్ట్‌ విధించింది. రేపు ఉదయానికి అల్పపీడనం బలహీనపడే అవకాశం ఉంది. నేడు ఉత్తర కోస్తాకు భారీ వర్ష సూచన. 

విజయనగరం జిల్లా..

  • ఒడిషాలో వర్షం ప్రభావంతో నాగావళి నదికి వరద ఉధృతి..

  • తోటపల్లి రిజర్వాయర్‌లోకి 40వేల క్యూసెక్కుల వరద నీరు ఇన్‌ఫ్లో

  • 8 గేట్లు ఎత్తి దిగువకు 40 వేల క్యూసెక్కుల వరద నీటిని విడిచి పెడుతున్న అధికారులు.

  • తోటపల్లి ప్రాజెక్ట్ వద్ద రెండో ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేసిన జిల్లా కలెక్టర్.

  • రిజర్వాయర్ బ్యాక్ వాటర్, పరిసర ప్రాంత గ్రామాలకు రెడ్ అలర్ట్..

  • జలదిగ్బంధంలో కలికోట గ్రామం.

  • నీట మునిగిన పంటలు కూరగాయల సాగు.


విజయవాడ..

  • ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో కొనసాగుతున్న  భారీ వర్షాలు

  • భారీ వర్షాల కారణంగా ఎన్టీఆర్ జిల్లాలోని అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు పాఠశాలలు, కళాశాలలకు సెలవు.

  • ఎన్టీఆర్ జిల్లా కలెక్టర్ ఆదేశాలు.

  • కృష్ణాజిల్లా.. 

    మచిలీపట్నంలో భారీగా  వర్షం....

  • ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షంతో పలు ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ అంతరాయం

  • కుండపోత వానతో జలమయంగా మారిన రహదారులు

  • చెరువులను తలపిస్తున్న ప్రధాన రహదారులు

  • లోతట్టు ప్రాంతాలతో పాటు ప్రధాన రహదారులు సైతం జలమయం


👉తీవ్ర వాయుగుండం కారణంగా ఉత్త­రాంధ్ర భారీ వర్షాలతో విలవిల్లాడింది. గురువారం రోజంతా ఎడతెరిపి లేని వర్షాలు, ఈదురుగాలులతో శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, పార్వతీపురం మన్యం, విశాఖ జిల్లాలు అతలాకుతలమయ్యాయి. విశాఖలో కైలా­సపురం, వెంకోజీపాలెం, చైతన్య నగర్‌ తదితర ప్రాంతాల్లో కొండచరియలు విరిగిపడటంతో ప్రజలు భయాం­దోళనలకు గురయ్యారు. విజయవాడలో భారీ వర్షానికి భవానీపురం హెచ్‌బీ కాలనీ, ఇందిరా ప్రియదర్శిని కాలనీ రోడ్లలో మోకాటి లోతులో నీళ్లు నిలిచాయి.

👉అనకాపల్లి, కాకినాడ, ఉభయ గోదావరి, ఏలూరు, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్‌ జిల్లాల్లోనూ భారీ నష్టం వాటిల్లింది. నదులు, వాగులు గ్రామాలను చుట్టుముట్టాయి. వంతెనలు కూలి, రోడ్లు కోతకు గురై అనేక గ్రామాలకు రాకపోకలు స్తంభించాయి. టెక్కలి, పాతపట్నంలో 33 కేవీ స్తంభాలు, ఏడు మండలాల్లో 11 కేవీ స్తంభాలు విరిగిపోవడంతో వందలాది పల్లెలు అంధకారంలో మగ్గాయి. వేగావతి నది ఉధృతితో బొబ్బిలి పట్టణానికి తాగునీటి సరఫరాను నిలిపివేశారు. అరకులోయలో నిత్యావసరాల కోసం గిరిజనులు ప్రాణాలకు తెగించి వాగులు దాటుతున్నారు.  

పొంచి ఉన్న ప్రమాదం...
రెండు రోజులు కుండపోతతో నేల పూర్తిగా నీటితో నిండిపోయింది. ఇక నీటిని పీల్చుకునే స్థితిలో లేదు. అందుకే ఇకపై కురిసే మోస్తరు వర్షం కూడా నేరుగా వాగులు, వంకల్లోకి చేరి ఆకస్మిక వరదలకు దారితీయవచ్చని తెలిపింది. అనకాపల్లి, కాకినాడ, విశాఖ, విజయనగరం, శ్రీకాకుళం, పార్వతీపురం మన్యం, అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాల్లో ఆకస్మిక వరదల ముప్పు ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. కొండవాలు ప్రాంతాల్లో కొండచరియలు విరిగిపడే ప్రమాదం కూడా ఉంది. 

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