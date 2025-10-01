 మహిళల వన్డే ప్రపంచకప్‌ : శ్రీలంకపై భారత్‌ ఘనవిజయం (ఫొటోలు) | ICC Womens Cricket World Cup 2025 match between India and Sri Lanka | Sakshi
మహిళల వన్డే ప్రపంచకప్‌ : శ్రీలంకపై భారత్‌ ఘనవిజయం (ఫొటోలు)

Oct 1 2025 8:35 AM | Updated on Oct 1 2025 8:35 AM

ICC Womens Cricket World Cup 2025 match between India and Sri Lanka1
1/23

గువాహటి: సొంతగడ్డపై అట్టహాసంగా ఆరంభమైన వన్డే ప్రపంచకప్‌లో భారత మహిళల జట్టు శుభారంభం చేసింది.

ICC Womens Cricket World Cup 2025 match between India and Sri Lanka2
2/23

బ్యాటింగ్‌లో అర్ధసెంచరీ సాధించిన దీప్తి శర్మ బౌలింగ్‌లో కీలక వికెట్లతో ఆల్‌రౌండ్‌ ప్రదర్శన కనబరిచింది. దీంతో మంగళవారం జరిగిన తొలి లీగ్‌ మ్యాచ్‌లో భారత్‌ డక్‌వర్త్‌ లూయిస్‌ పద్ధతిలో 59 పరుగుల తేడాతో శ్రీలంకపై ఘనవిజయం సాధించింది.

ICC Womens Cricket World Cup 2025 match between India and Sri Lanka3
3/23

టాస్‌ ఓడి ముందుగా బ్యాటింగ్‌కు దిగిన భారత్‌... వర్షం వల్ల కుదించిన 47 ఓవర్లలో 8 వికెట్ల నష్టానికి 269 పరుగులు చేసింది.

ICC Womens Cricket World Cup 2025 match between India and Sri Lanka4
4/23

ICC Womens Cricket World Cup 2025 match between India and Sri Lanka5
5/23

ICC Womens Cricket World Cup 2025 match between India and Sri Lanka6
6/23

ICC Womens Cricket World Cup 2025 match between India and Sri Lanka7
7/23

ICC Womens Cricket World Cup 2025 match between India and Sri Lanka8
8/23

ICC Womens Cricket World Cup 2025 match between India and Sri Lanka9
9/23

ICC Womens Cricket World Cup 2025 match between India and Sri Lanka10
10/23

ICC Womens Cricket World Cup 2025 match between India and Sri Lanka11
11/23

ICC Womens Cricket World Cup 2025 match between India and Sri Lanka12
12/23

ICC Womens Cricket World Cup 2025 match between India and Sri Lanka13
13/23

ICC Womens Cricket World Cup 2025 match between India and Sri Lanka14
14/23

ICC Womens Cricket World Cup 2025 match between India and Sri Lanka15
15/23

ICC Womens Cricket World Cup 2025 match between India and Sri Lanka16
16/23

ICC Womens Cricket World Cup 2025 match between India and Sri Lanka17
17/23

ICC Womens Cricket World Cup 2025 match between India and Sri Lanka18
18/23

ICC Womens Cricket World Cup 2025 match between India and Sri Lanka19
19/23

ICC Womens Cricket World Cup 2025 match between India and Sri Lanka20
20/23

ICC Womens Cricket World Cup 2025 match between India and Sri Lanka21
21/23

ICC Womens Cricket World Cup 2025 match between India and Sri Lanka22
22/23

ICC Womens Cricket World Cup 2025 match between India and Sri Lanka23
23/23

# Tag
ICC Womens ODI World Cup Deepti Sharma Harmanpreet Kaur Amanjot Kaur photo gallery
