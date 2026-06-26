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తమిళనాడు : సీఎం అంటే కేవలం కుర్చీ కాదు... సమాజానికి సందేశం ఇచ్చే నాయకుడని మరోసారి నిరూపించారు తమిళనాడు సీఎం జోసెఫ్ విజయ్ (Tamil Nadu Chief Minister Joseph Vijay)
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ప్రపంచ మాదకద్రవ్యాల వ్యతిరేక దినోత్సవం సందర్భంగా శుక్రవారం చెన్నై మరీనా బీచ్లో నిర్వహించిన అవగాహన మారథాన్లో తమిళనాడు సీఎం విజయ్ స్వయంగా పాల్గొన్నారు. (Start Run Stop Drugs)
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"స్పోర్ట్స్ ఎంచుకో.. డ్రగ్స్కు దూరంగా ఉండు" అనే సందేశంతో వేలాది మంది యువతతో కలిసి దాదాపు 20 నిమిషాల పాటు పరుగెత్తి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు.
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తమిళనాడు చరిత్రలో తొలిసారిగా ఓ ముఖ్యమంత్రి ప్రజల మధ్యలో ఇంతసేపు మారథాన్లో పాల్గొనడం చర్చనీయాంశమైంది.
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సీఎం విజయ్తో కలిసి పరుగెత్తేందుకు యువత, అభిమానులు పెద్దఎత్తున తరలివచ్చారు. ఈ కార్యక్రమానికి సంబంధించిన వీడియోలు, ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారుతున్నాయి.
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