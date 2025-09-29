 దసరా సంబరాలకు వేళాయే.. రైళ్లు,బస్సులు కిటకిట (ఫొటోలు) | Public Rush To Jubilee Bus Station For Dussehra Festival Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

దసరా సంబరాలకు వేళాయే.. రైళ్లు,బస్సులు కిటకిట (ఫొటోలు)

Sep 29 2025 8:35 AM | Updated on Sep 29 2025 8:54 AM

Public Rush To Jubilee Bus Station For Dussehra Festival Photos1
1/17

దసరా, సద్దుల బతుకమ్మ వేడుకల కోసం నగరవాసులు ఆదివారం సొంతూళ్లకు భారీగా తరలివెళ్లారు. దీంతో నగరం నుంచి వివిధ ప్రాంతాలకు వెళ్లే రైళ్లు, బస్సులు, ప్రైవేట్‌ వాహనాలు ప్రయాణికుల రద్దీతో కిక్కిరిశాయి.

Public Rush To Jubilee Bus Station For Dussehra Festival Photos2
2/17

తెలంగాణలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో సోమవారమే సద్దుల బతుకమ్మ వేడుకలు జరగనున్న దృష్ట్యా చాలామంది ఆదివారం సొంత ఊరికి పయనమయ్యారు.

Public Rush To Jubilee Bus Station For Dussehra Festival Photos3
3/17

వరదలు తగ్గుముఖం పట్టడంతో మహాత్మాగాంధీ బస్‌స్టేషన్‌ నుంచి ఆర్టీసీ సేవలను పునరుద్ధరించారు.

Public Rush To Jubilee Bus Station For Dussehra Festival Photos4
4/17

ప్రయాణికుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకొని దక్షిణమధ్య రైల్వే ఈసారి వందకు పైగా ప్రత్యేక రైళ్లను ఏర్పాటు చేసింది. సికింద్రాబాద్‌ స్టేషన్‌లో కొనసాగుతున్న పునరభివృద్ధి పనుల రీత్యా చాలావరకు చర్లపల్లి, నాంపల్లి, కాచిగూడ, మల్కాజిగిరి, హైటెక్‌సిటీ, లింగంపల్లి, తదితర స్టేషన్‌ల నుంచి రైళ్లను నడుపుతున్నారు.

Public Rush To Jubilee Bus Station For Dussehra Festival Photos5
5/17

Public Rush To Jubilee Bus Station For Dussehra Festival Photos6
6/17

Public Rush To Jubilee Bus Station For Dussehra Festival Photos7
7/17

Public Rush To Jubilee Bus Station For Dussehra Festival Photos8
8/17

Public Rush To Jubilee Bus Station For Dussehra Festival Photos9
9/17

Public Rush To Jubilee Bus Station For Dussehra Festival Photos10
10/17

Public Rush To Jubilee Bus Station For Dussehra Festival Photos11
11/17

Public Rush To Jubilee Bus Station For Dussehra Festival Photos12
12/17

Public Rush To Jubilee Bus Station For Dussehra Festival Photos13
13/17

Public Rush To Jubilee Bus Station For Dussehra Festival Photos14
14/17

Public Rush To Jubilee Bus Station For Dussehra Festival Photos15
15/17

Public Rush To Jubilee Bus Station For Dussehra Festival Photos16
16/17

Public Rush To Jubilee Bus Station For Dussehra Festival Photos17
17/17

# Tag
Dussehra 2025 Dussehra Celebrations Dussehra Festival Dussehra Festival (Vijayadashami) Holidays Jubilee Bus Station photo gallery MGBS bus station
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

దుర్గా పూజలో బాలీవుడ్ సెలబ్రిటీల సందడి (ఫొటోలు)
photo 2

#DussehraVibes : దీప్తి సునైనా పండగ వైబ్స్ (ఫొటోలు)
photo 3

పీపుల్స్‌ ప్లాజా : ఉత్సాహంగా పింక్ పవర్ రన్ (ఫొటోలు)
photo 4

దసరా సంబరాలకు వేళాయే.. రైళ్లు,బస్సులు కిటకిట (ఫొటోలు)
photo 5

‘కాంతార: చాప్టర్‌ 1’ సినిమా ప్రీ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ ముఖ్య అతిథిగా ఎన్టీఆర్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Ranbir Kapoor Wild Fire Entry In Mahesh Babu Movie 1
Video_icon

జక్కన్న - మహేష్ మూవీ రూమర్స్.. అదే గనుక నిజమైతే..!
Tilak Varma Shines In Asia Cup Final Match 2
Video_icon

నాడు అవమానించారు.. నేడు అతనే కాపాడాడు
Party Changes MLAs Explination To Speaker Gaddam Prasad 3
Video_icon

ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యేల వివరణ.. స్పీకర్ నిర్ణయంపై తీవ్ర ఉత్కంఠ
AP Police Illegal Cases On YSRCP Activists 4
Video_icon

హైకోర్టు ఆదేశాలను లెక్క చేయని పచ్చ ఖాకీలు
Tilak Varma Play Key Roll To Asia Cup 2025 Final Match 5
Video_icon

తెలుగోడి సత్తా చాటిన తిలక్ వర్మ
Advertisement