కూటమి పాలనలో పెన్షన్ల కోసం దివ్యాంగుల కష్టాలు (ఫొటోలు)

1/21
కలెక్టర్ కాళ్లు మొక్కుతున్న దివ్యాంగుని సహాయకురాలు...పలువురు దివ్యాంగులు కలెక్టర్ పాదాలపై పడుతూ నీకాళ్లు మొక్కుతా సామీ.. మాకు పింఛన్ ఇప్పించండని అని కలెక్టర్ వేంకటేశ్వర్ను వేడుకున్నారు.
2/21
అర్జీలు రాయించుకోవడానికి 2 గంటలు...పీజీఆర్ఎస్కు వచ్చేవారికి అర్జీలు రాసి ఇవ్వడానికి ఏడుగురు సచివాలయ ఉద్యోగులను కలెక్టరేట్లో సోమవారం ఏర్పాటు చేశారు. అర్జీదారుల సంఖ్య పెరిగిపోవడంతో అర్జీలు రాసుకోవడానికి రెండు గంటల సమయం పట్టింది.
3/21
పట్టించుకునే నాథుడే లేడు.. తమ జీవనార్థం పింఛన్లు, తాము తిరగడానికి వీల్ చైర్లు మంజూరు చేయాలని ప్రతి సోమవారం పీజీఆర్ఎస్ వచ్చి విన్నవిస్తున్నా పట్టించుకోవడంలేదని ఆవేదన
4/21
పీజీఆర్ఎస్లో పింఛన్ల అర్జీదారుల హోరు
5/21
కొత్త పింఛన్లకు స్వస్తి చెప్పిన చంద్రబాబు కూటమి ప్రభుత్వం
6/21
7/21
8/21
9/21
10/21
11/21
12/21
13/21
14/21
15/21
16/21
17/21
18/21
19/21
20/21
21/21