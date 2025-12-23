 కూటమి పాలనలో పెన్షన్ల కోసం దివ్యాంగుల కష్టాలు (ఫొటోలు) | Tirupati Handicapped People Troubles For New Pension, Requested Collector By Touching His Feet, Photos Gallery Inside | Sakshi
నీకాళ్లు మొక్కుతా సామీ..పింఛన్‌ ఇప్పించండి (ఫొటోలు)

Dec 23 2025 9:03 AM | Updated on Dec 23 2025 9:50 AM

tirupati handicapped people Troubles To New pension1
1/21

కలెక్టర్‌ కాళ్లు మొక్కుతున్న దివ్యాంగుని సహాయకురాలు...పలువురు దివ్యాంగులు కలెక్టర్‌ పాదాలపై పడుతూ నీకాళ్లు మొక్కుతా సామీ.. మాకు పింఛన్‌ ఇప్పించండని అని కలెక్టర్‌ వేంకటేశ్వర్‌ను వేడుకున్నారు.

tirupati handicapped people Troubles To New pension2
2/21

అర్జీలు రాయించుకోవడానికి 2 గంటలు...పీజీఆర్‌ఎస్‌కు వచ్చేవారికి అర్జీలు రాసి ఇవ్వడానికి ఏడుగురు సచివాలయ ఉద్యోగులను కలెక్టరేట్‌లో సోమవారం ఏర్పాటు చేశారు. అర్జీదారుల సంఖ్య పెరిగిపోవడంతో అర్జీలు రాసుకోవడానికి రెండు గంటల సమయం పట్టింది.

tirupati handicapped people Troubles To New pension3
3/21

పట్టించుకునే నాథుడే లేడు.. తమ జీవనార్థం పింఛన్లు, తాము తిరగడానికి వీల్‌ చైర్లు మంజూరు చేయాలని ప్రతి సోమవారం పీజీఆర్‌ఎస్‌ వచ్చి విన్నవిస్తున్నా పట్టించుకోవడంలేదని ఆవేదన

tirupati handicapped people Troubles To New pension4
4/21

పీజీఆర్‌ఎస్‌లో పింఛన్ల అర్జీదారుల హోరు

tirupati handicapped people Troubles To New pension5
5/21

కొత్త పింఛన్లకు స్వస్తి చెప్పిన చంద్రబాబు కూటమి ప్రభుత్వం

tirupati handicapped people Troubles To New pension6
6/21

tirupati handicapped people Troubles To New pension7
7/21

tirupati handicapped people Troubles To New pension8
8/21

tirupati handicapped people Troubles To New pension9
9/21

tirupati handicapped people Troubles To New pension10
10/21

tirupati handicapped people Troubles To New pension11
11/21

tirupati handicapped people Troubles To New pension12
12/21

tirupati handicapped people Troubles To New pension13
13/21

tirupati handicapped people Troubles To New pension14
14/21

tirupati handicapped people Troubles To New pension15
15/21

tirupati handicapped people Troubles To New pension16
16/21

tirupati handicapped people Troubles To New pension17
17/21

tirupati handicapped people Troubles To New pension18
18/21

tirupati handicapped people Troubles To New pension19
19/21

tirupati handicapped people Troubles To New pension20
20/21

tirupati handicapped people Troubles To New pension21
21/21

# Tag
Tirupati pension Pension applications TDP Kutami Prabhutvam AP Government Andhra Pradesh
