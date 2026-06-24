ముంబైని ముంచెత్తుతున్న భారీ వర్షాలు (ఫొటోలు)

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ముంబై: దేశ ఆర్థిక రాజధాని ముంబై మహా నగరాన్ని భారీ వర్షాలు ముంచెత్తుతున్నాయి. #MumbaiRains
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ఎండలు, ఉక్కపోతతో అల్లాడుతున్న నగరవాసులకు రుతుపవనాల రాక ఉపశమనం కలిగించినప్పటికీ, ఒక్కసారిగా కురిసిన కుండపోత వానతో నగరంలోని పలు లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి.
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పశ్చిమ శివారు ప్రాంతాల్లో అత్యధికంగా 190 మిమీ, తూర్పు శివారు ప్రాంతాల్లో 154 మిమీ వర్షపాతం నమోదు కాగా, నగరవ్యాప్తంగా సగటున 184 మిమీ మేర భారీ వర్షం కురిసింది.
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