 ముంబైని ముంచెత్తుతున్న భారీ వర్షాలు (ఫొటోలు) | #MumbaiRains : Heavy Rains In Mumbai HD Photos | Sakshi
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ముంబైని ముంచెత్తుతున్న భారీ వర్షాలు (ఫొటోలు)

Jun 24 2026 11:32 AM | Updated on Jun 24 2026 11:43 AM

#MumbaiRains : Heavy Rains In Mumbai HD Photos1
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ముంబై: దేశ ఆర్థిక రాజధాని ముంబై మహా నగరాన్ని భారీ వర్షాలు ముంచెత్తుతున్నాయి. #MumbaiRains

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ఎండలు, ఉక్కపోతతో అల్లాడుతున్న నగరవాసులకు రుతుపవనాల రాక ఉపశమనం కలిగించినప్పటికీ, ఒక్కసారిగా కురిసిన కుండపోత వానతో నగరంలోని పలు లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి.

#MumbaiRains : Heavy Rains In Mumbai HD Photos3
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పశ్చిమ శివారు ప్రాంతాల్లో అత్యధికంగా 190 మిమీ, తూర్పు శివారు ప్రాంతాల్లో 154 మిమీ వర్షపాతం నమోదు కాగా, నగరవ్యాప్తంగా సగటున 184 మిమీ మేర భారీ వర్షం కురిసింది.

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