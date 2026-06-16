 ‘ఇసాకపట్నం’ ట్రైలర్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫోటోలు) | Samuthirakani Isakapatnam Movie Trailer launch | Sakshi
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‘ఇసాకపట్నం’ ట్రైలర్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫోటోలు)

Jun 16 2026 8:41 AM | Updated on Jun 16 2026 8:41 AM

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ఐశ్వర్యా రాజేష్, సముద్రఖని ప్రధాన పాత్రల్లో, సునీల్, నరేష్‌ అగస్త్య, రాజీవ్‌ కనకాల, మెరిన్‌ ఫిలిప్, సుధాకర్‌ కోమాకుల ఇతర పాత్రలు పోషించిన వెబ్‌ సిరీస్‌ ‘ఇసాకపట్నం’.

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గ్యారీ బీహెచ్‌ దర్శకత్వం వహించారు. తమడా మీడియా ప్రోడక్షన్స్ పై రాహుల్‌ తమడా, సెదీప్‌ రెడ్డి బొర్రా నిర్మించారు. అమెజాన్‌ ప్రైమ్‌ వీడియో తెలుగు ఒరిజినల్‌ వెబ్‌ సిరీస్‌గా రూ పొందిన ఈ సిరీస్‌ జూలై 2 నుంచి తెలుగుతో పాటు తమిళ్, హిందీ భాషల్లో స్ట్రీమింగ్‌ కానుంది.

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ఈ సందర్భంగా హైదరాబాద్‌లో ‘ఇసాకపట్నం’ ట్రైలర్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ నిర్వహించారు.

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