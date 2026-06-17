RRR చిన్నారి మల్లి ఇప్పుడు ఎలా మారిందో చూడండి (ఫోటోలు)

1/22
దర్శకధీరుడు రాజమౌళి దర్శకత్వంలో జూ. ఎన్టీఆర్, రామ్ చరణ్ కాంబినేషన్లో వచ్చిన మల్టీస్టారర్ చిత్రం RRR. ఇద్దరు స్వాతంత్ర్య సమరయోధుల కల్పిత నేపథ్యంతో రూపొందిన ఈ సినిమా ఇండియన్ బాక్సాఫీస్ను షేక్ చేసింది.
2/22
ఈ సినిమాలో “మల్లి” అనే చిన్నారి పాత్రను ట్వింకిల్ శర్మ పోషించింది. బ్రిటిష్ అధికారుల చేతిలో చిక్కుకున్న ఆ చిన్నారి పాత్ర కథలో భావోద్వేగాన్ని ముందుకు నడిపిస్తుంది. ఆమెను విడిపించేందుకు భీమ్ చేసే ప్రయత్నాలు కథలో కీలక మలుపుకు దారి తీస్తాయి. సినిమా విడుదలైన నాలుగేళ్ల తర్వాత ఆ చిన్నారి “మల్లి” ఇప్పుడు ఎలా మారిపోయిందో ఓ లుక్కేయండి.
3/22
4/22
5/22
6/22
7/22
8/22
9/22
10/22
11/22
12/22
13/22
14/22
15/22
16/22
17/22
18/22
19/22
20/22
21/22
22/22