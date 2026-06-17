 RRR చిన్నారి మల్లి ఇప్పుడు ఎలా మారిందో చూడండి (ఫోటోలు) | RRR Movie Child Artist Malli Stunning Transformation Photos Viral | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

గుర్తుపట్టలేనంతగా మారిపోయిన RRR మల్లి (ఫోటోలు)

Jun 17 2026 10:28 AM | Updated on Jun 17 2026 10:28 AM

RRR Movie Child Artist Malli Stunning Transformation Photos Viral1
1/22

దర్శకధీరుడు రాజమౌళి దర్శకత్వంలో జూ. ఎన్టీఆర్‌, రామ్‌ చరణ్‌ కాంబినేషన్‌లో వచ్చిన మల్టీస్టారర్‌ చిత్రం RRR. ఇద్దరు స్వాతంత్ర్య సమరయోధుల కల్పిత నేపథ్యంతో రూపొందిన ఈ సినిమా ఇండియన్ బాక్సాఫీస్‌ను షేక్ చేసింది.

RRR Movie Child Artist Malli Stunning Transformation Photos Viral2
2/22

ఈ సినిమాలో “మల్లి” అనే చిన్నారి పాత్రను ట్వింకిల్ శర్మ పోషించింది. బ్రిటిష్ అధికారుల చేతిలో చిక్కుకున్న ఆ చిన్నారి పాత్ర కథలో భావోద్వేగాన్ని ముందుకు నడిపిస్తుంది. ఆమెను విడిపించేందుకు భీమ్ చేసే ప్రయత్నాలు కథలో కీలక మలుపుకు దారి తీస్తాయి. సినిమా విడుదలైన నాలుగేళ్ల తర్వాత ఆ చిన్నారి “మల్లి” ఇప్పుడు ఎలా మారిపోయిందో ఓ లుక్కేయండి.

RRR Movie Child Artist Malli Stunning Transformation Photos Viral3
3/22

RRR Movie Child Artist Malli Stunning Transformation Photos Viral4
4/22

RRR Movie Child Artist Malli Stunning Transformation Photos Viral5
5/22

RRR Movie Child Artist Malli Stunning Transformation Photos Viral6
6/22

RRR Movie Child Artist Malli Stunning Transformation Photos Viral7
7/22

RRR Movie Child Artist Malli Stunning Transformation Photos Viral8
8/22

RRR Movie Child Artist Malli Stunning Transformation Photos Viral9
9/22

RRR Movie Child Artist Malli Stunning Transformation Photos Viral10
10/22

RRR Movie Child Artist Malli Stunning Transformation Photos Viral11
11/22

RRR Movie Child Artist Malli Stunning Transformation Photos Viral12
12/22

RRR Movie Child Artist Malli Stunning Transformation Photos Viral13
13/22

RRR Movie Child Artist Malli Stunning Transformation Photos Viral14
14/22

RRR Movie Child Artist Malli Stunning Transformation Photos Viral15
15/22

RRR Movie Child Artist Malli Stunning Transformation Photos Viral16
16/22

RRR Movie Child Artist Malli Stunning Transformation Photos Viral17
17/22

RRR Movie Child Artist Malli Stunning Transformation Photos Viral18
18/22

RRR Movie Child Artist Malli Stunning Transformation Photos Viral19
19/22

RRR Movie Child Artist Malli Stunning Transformation Photos Viral20
20/22

RRR Movie Child Artist Malli Stunning Transformation Photos Viral21
21/22

RRR Movie Child Artist Malli Stunning Transformation Photos Viral22
22/22

# Tag
RRR Movie Child artist SS Rajamouli Jr NTR Ram Charan photo gallery viral photos
Advertisement
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

RRR చిన్నారి మల్లి ఇప్పుడు ఎలా మారిందో చూడండి (ఫోటోలు)
photo 2

చ‌రిత్ర సృష్టించిన లియోన‌ల్ మెస్సీ (ఫోటోలు)
photo 3

గచ్చిబౌలి స్టేడియంలో రగ్బీ సందడి..శ్రుతి హాసన్‌ ఆటా.. పాట (ఫోటోలు)
photo 4

వడ్డే నవీన్ ‘ట్రాన్స్‌ఫర్ త్రిమూర్తులు’ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌.. (ఫోటోలు)
photo 5

బర్త్ డే స్పెషల్.. లంగా ఓణీలో టాలీవుడ్ హీరోయిన్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Vishaka Techie Holidaying With Husband In Mussoorie Found Dead 1
Video_icon

విహారయాత్రకు వెళ్లి శవంగా విశాఖ ఐటీ ఉద్యోగిని
Edupuganti Srinivas Sensational Comments On Chintamaneni Prabhakar 2
Video_icon

అందుకే నన్ను చంపాలనుకున్నాడు..! ఈడ్పుగంటి శ్రీనివాస్ సంచలన కామెంట్స్
EV Car Owner Shocking Situation At Hyderabad 3
Video_icon

ఇది EV కార్ల పరిస్థితి... కొన్న గంటలోనే ఏం అయిందో మీరే చూడండి?
YSRCP Rachamallu Shiva Prasad Reddy Shocking Comments On Chandrababu 4
Video_icon

నడిరోడ్డుపై ఉరితీయాలి..! ఛీ... గెలవడం కోసం ఇంత దిగజారుతావా..?
Ambati Rambabu Release Sensational Photos On Sai Krishna Case 5
Video_icon

సాయిని చిత్రహింసలు పెట్టి చంపేశారు.. సంచలన ఫోటోలు రిలీజ్ చేసిన అంబటి
Advertisement