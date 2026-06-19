ప్రపంచ వాతావరణ వ్యవస్థను తీవ్రంగా ప్రభావితం చేసే ఎల్ నినో మళ్లీ ఆందోళన కలిగ
ఓటీటీల్లోకి ఎప్పటికప్పుడు కొత్త సినిమాలు వస్తూనే ఉంటాయి.
రెండేళ్లలో ఏకంగా 540 మందికి పైగా రైతన్నల ఆత్మహత్య
ఒకే ఒక్క సినిమా అతని కెరీర్నే మార్చేసింది. ఏకంగా ఆ సినిమా పేరుతోనే ఆయన పిలిచేలా చేసింది.
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Jun 19 2026 10:35 AM | Updated on Jun 19 2026 10:43 AM
బాలీవుడ్ భామ అనన్య పాండే హాలీడే ట్రిప్ ఎంజాయ్ చేస్తోంది. ప్రస్తుతం మొనాకో వేకేషన్లో చిల్ అవుతోంది. ఈ ట్రిప్కు సంబంధించిన ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది. అవీ మీరు కూడా చూసేయండి...
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