 మొనాకో వేకేషన్‌లో లైగర్ భామ అనన్య పాండే.. ఫోటోలు | Liger Actress Ananya Panday Enjoys a Vacation in Monaco Photos.. | Sakshi
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మొనాకో వేకేషన్‌లో లైగర్ భామ అనన్య పాండే.. ఫోటోలు

Jun 19 2026 10:35 AM | Updated on Jun 19 2026 10:43 AM

Liger Actress Ananya Panday Enjoys a Vacation in Monaco Photos..1
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బాలీవుడ్ భామ ‍అనన్య పాండే హాలీడే ట్రిప్ ఎంజాయ్ చేస్తోంది. ప్రస్తుతం మొనాకో వేకేషన్‌లో చిల్ అవుతోంది. ఈ ట్రిప్‌కు సంబంధించిన ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది. అవీ మీరు కూడా చూసేయండి...

Liger Actress Ananya Panday Enjoys a Vacation in Monaco Photos..2
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Liger Actress Ananya Panday Enjoys a Vacation in Monaco Photos..3
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Liger Actress Ananya Panday Enjoys a Vacation in Monaco Photos..4
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Liger Actress Ananya Panday Enjoys a Vacation in Monaco Photos..5
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Liger Actress Ananya Panday Enjoys a Vacation in Monaco Photos..6
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Liger Actress Ananya Panday Enjoys a Vacation in Monaco Photos..7
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Liger Actress Ananya Panday Enjoys a Vacation in Monaco Photos..8
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Liger Actress Ananya Panday Enjoys a Vacation in Monaco Photos..9
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Liger Actress Ananya Panday Enjoys a Vacation in Monaco Photos..10
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