 ముంబైలో అట్టహాసంగా ' స్టైల్ ఐకాన్స్ సమ్మిట్ అవార్డ్స్ 2026' వేడుక (ఫొటోలు) | Bollywood Hungama Style Icons Summit and Awards 2026 HD Photos | Sakshi
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' స్టైల్ ఐకాన్స్ సమ్మిట్ అవార్డ్స్'... మెరిసిన బాలీవుడ్ తారలు (ఫొటోలు)

Jun 25 2026 12:15 PM | Updated on Jun 25 2026 12:29 PM

Bollywood Hungama Style Icons Summit and Awards 2026 HD Photos1
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స్టైల్ ఐకాన్ సమ్మిట్ మరియు అవార్డులు 2026 (Style Icons Summit and Awards 2026) అనేది భారతదేశంలోని ప్రముఖ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ మీడియా సంస్థలచే నిర్వహించబడుతున్న ఒక ప్రతిష్టాత్మకమైన వార్షిక వేడుక.

Bollywood Hungama Style Icons Summit and Awards 2026 HD Photos2
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ఈ ఈవెంట్ ఫ్యాషన్, లైఫ్‌స్టైల్ మరియు వినోద రంగాలలో తమదైన ప్రత్యేక శైలిని, ప్రతిభను చాటుకున్న ప్రముఖులను సత్కరిస్తుంది.

Bollywood Hungama Style Icons Summit and Awards 2026 HD Photos3
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బాలీవుడ్ హంగామా ఈవెంట్: 2026 సంవత్సరానికి గాను ప్రముఖ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ పోర్టల్ ఈ వేడుకను ఘనంగా నిర్వహించింది.

Bollywood Hungama Style Icons Summit and Awards 2026 HD Photos4
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రకుల్ ప్రీత్ సింగ్, మిథిలా పాల్కర్, వాణీ కపూర్, రాధికా మదన్ వంటి ప్రముఖ తారలు ఈ సమ్మిట్ మరియు అవార్డు వేడుకల్లో రెడ్ కార్పెట్ పై ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు.

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