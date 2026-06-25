ముంబైలో అట్టహాసంగా ' స్టైల్ ఐకాన్స్ సమ్మిట్ అవార్డ్స్ 2026' వేడుక (ఫొటోలు)

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స్టైల్ ఐకాన్ సమ్మిట్ మరియు అవార్డులు 2026 (Style Icons Summit and Awards 2026) అనేది భారతదేశంలోని ప్రముఖ ఎంటర్టైన్మెంట్ మీడియా సంస్థలచే నిర్వహించబడుతున్న ఒక ప్రతిష్టాత్మకమైన వార్షిక వేడుక.
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ఈ ఈవెంట్ ఫ్యాషన్, లైఫ్స్టైల్ మరియు వినోద రంగాలలో తమదైన ప్రత్యేక శైలిని, ప్రతిభను చాటుకున్న ప్రముఖులను సత్కరిస్తుంది.
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బాలీవుడ్ హంగామా ఈవెంట్: 2026 సంవత్సరానికి గాను ప్రముఖ ఎంటర్టైన్మెంట్ పోర్టల్ ఈ వేడుకను ఘనంగా నిర్వహించింది.
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రకుల్ ప్రీత్ సింగ్, మిథిలా పాల్కర్, వాణీ కపూర్, రాధికా మదన్ వంటి ప్రముఖ తారలు ఈ సమ్మిట్ మరియు అవార్డు వేడుకల్లో రెడ్ కార్పెట్ పై ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు.
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