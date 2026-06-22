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క్యూట్నెస్తో పాటు యాక్టింగ్ టాలెంట్తో మలయాళ ఇండస్ట్రీ నుంచి వచ్చి సౌత్ సినిమాల్లో వేగంగా గుర్తింపు తెచ్చుకుంటున్న యువ నటీమణి మమతా బైజు. #HBDMamitha Baiju
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ఇప్పుడు తెలుగు, తమిళ్, భాషల్లోనూ అవకాశాలు అందుకుంటూ రైజింగ్ స్టార్గా దూసుకెళ్తోంది.
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ప్రేమలు సినిమాతో యూత్లో భారీ క్రేజ్ సంపాదించిన ఆమె, సహజ నటనతో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంది.
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సింపుల్ లుక్స్తోనే స్క్రీన్పై మెరుపులు మెరిపించే ఈ మలయాళ ముద్దుగుమ్మ, ప్రస్తుతం సౌత్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో మోస్ట్ వాంటెడ్ యంగ్ టాలెంట్గా మారుతోంది. పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆమెకు సంబంధించిన కొన్ని ఫొటోలు..
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