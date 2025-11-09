 హైదరాబాద్‌ : పెట్‌ షో అదరహో (ఫొటోలు) | Dog Show in Hyderabad Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

హైదరాబాద్‌ : పెట్‌ షో అదరహో (ఫొటోలు)

Nov 9 2025 7:40 AM | Updated on Nov 9 2025 11:22 AM

Dog Show in Hyderabad Photos1
1/30

మణికొండ: అడుగులోపు ఎత్తుతో హుషారెత్తించేవి కొన్ని.. అతి గంభీరమైన చూపులతో హడలెత్తించేవి మరికొన్ని.. వింత వేషాలు, అంతర్జాతీయ చరిత్ర ఉన్న కుక్కలన్నీ ఒక చోట చేరాయి. పులి చారలతో అతి చిన్నగా, అతి పెద్దగా వింత ఆకారాలతో ఉన్న పిల్లలు సైతం వచ్చాయి.

Dog Show in Hyderabad Photos2
2/30

నగర శివారు నార్సింగి మున్సిపాలిటీ కేంద్రంలోని ఓం కన్వెన్షన్‌లో శనివారం ప్రారంభమైన పెట్‌ షో అలరించింది.

Dog Show in Hyderabad Photos3
3/30

వందలాది రకరకాల బ్రీడ్‌లకు చెందిన 500 కుక్కలు, 100 పిల్లులు ఈ షోకు తమ యజమానులతో పాటు హాజరయ్యాయి.

Dog Show in Hyderabad Photos4
4/30

ఎన్నో రకాల చేపలతో ఏర్పాటు చేసిన అక్వేరియంలు చిన్నారులను ఆకట్టుకున్నాయి.

Dog Show in Hyderabad Photos5
5/30

మొదటి సారిగా హైక్యాన్‌ 2025, తెలంగాణ ప్రభుత్వం, జీహెచ్‌ఎంసీతో కలిసి సేఫ్‌ విత్‌ డాగ్స్‌ అనే ప్రజా విజ్ఞాన కార్యక్రమంగా దీన్ని నిర్వహిస్తున్నారు.

Dog Show in Hyderabad Photos6
6/30

దేశంలోని పోలీస్, భద్రతా దళాల్లో సేవలందిస్తున్న కుక్కలు ధైర్య సాహసాలను అందరికీ వివరించి వాటిని సత్కరించి అవార్డులను అందజేశారు.

Dog Show in Hyderabad Photos7
7/30

తన చెర్రీతో హాజరైన మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు.

Dog Show in Hyderabad Photos8
8/30

Dog Show in Hyderabad Photos9
9/30

Dog Show in Hyderabad Photos10
10/30

Dog Show in Hyderabad Photos11
11/30

Dog Show in Hyderabad Photos12
12/30

Dog Show in Hyderabad Photos13
13/30

Dog Show in Hyderabad Photos14
14/30

Dog Show in Hyderabad Photos15
15/30

Dog Show in Hyderabad Photos16
16/30

Dog Show in Hyderabad Photos17
17/30

Dog Show in Hyderabad Photos18
18/30

Dog Show in Hyderabad Photos19
19/30

Dog Show in Hyderabad Photos20
20/30

Dog Show in Hyderabad Photos21
21/30

Dog Show in Hyderabad Photos22
22/30

Dog Show in Hyderabad Photos23
23/30

Dog Show in Hyderabad Photos24
24/30

Dog Show in Hyderabad Photos25
25/30

Dog Show in Hyderabad Photos26
26/30

Dog Show in Hyderabad Photos27
27/30

Dog Show in Hyderabad Photos28
28/30

Dog Show in Hyderabad Photos29
29/30

Dog Show in Hyderabad Photos30
30/30

# Tag
dog show Hyderabad photo gallery
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఏఆర్ రెహమాన్ కన్సర్ట్‌లో 'పెద్ది' టీమ్ సందడి (ఫొటోలు)
photo 2

'కాంతార 1' టీమ్ గెట్ టూ గెదర్.. అలానే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 3

అనసూయ కొడుకు పుట్టినరోజు.. ఆఫ్రికన్ దేశంలో సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
photo 4

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (నవంబర్ 09-16)
photo 5

తిరుమలలో రిలయన్స్ అధినేత: శ్రీవారిని దర్శించుకున్న అంబానీ (ఫోటోలు)

Video

View all
Chandrababu To Save Kesineni Chinni From Kolikapudi Srinivasa Rao Contraversy 1
Video_icon

నాతో అంత ఈజీ కాదు.. చిట్టా తీస్తా.. బాబు షాక్..
Russia Army Ka-226 Helicopter Crashes 2
Video_icon

కళ్ళ ముందే కుప్పకూలిన రష్యన్ ఆర్మీ హెలికాప్టర్
Devotee Enthusiasm Pithapuram Temple 3
Video_icon

భక్తురాలి అత్యుత్సాహం.. హుండీలో డబ్బులన్నీ బూడిద

Kodali Nani Visits YSRCP Activists Families At Gudiwada And Nandigama 4
Video_icon

నేను అండగా ఉంటా బాధపడొద్దు.. కార్యకర్తల కుటుంబాలకు కొడాలి నాని భరోసా
Baahubali Legacy Continues With Pushpa 5
Video_icon

బాహుబలి ఎపిక్ రికార్డ్స్ పై కన్నేసిన పుష్ప ఎపిక్
Advertisement