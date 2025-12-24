 'ఇమ్మిగ్రేషన్ టు ఎవ్రీవన్ బుక్' ఆవిష్కరణ వేడుకలో నటి అనన్య నాగళ్ల | Actress Ananya Nagalla at Immigration to Everyone Book Launch Event | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

'ఇమ్మిగ్రేషన్ టు ఎవ్రీవన్ బుక్' ఆవిష్కరణ వేడుకలో నటి అనన్య నాగళ్ల

Dec 24 2025 12:32 PM | Updated on Dec 24 2025 12:48 PM

Actress Ananya Nagalla at Immigration to Everyone Book Launch Event1
1/6

Actress Ananya Nagalla at Immigration to Everyone Book Launch Event2
2/6

Actress Ananya Nagalla at Immigration to Everyone Book Launch Event3
3/6

Actress Ananya Nagalla at Immigration to Everyone Book Launch Event4
4/6

Actress Ananya Nagalla at Immigration to Everyone Book Launch Event5
5/6

Actress Ananya Nagalla at Immigration to Everyone Book Launch Event6
6/6

# Tag
Actress Gallery Ananya Nagalla Tollywood
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

భర్తతో కలిసి తిరుమల శ్రీవారి సేవలో పీవీ సింధు (ఫొటోలు)
photo 2

#INDvsSL : విశాఖలో విశ్వవిజేతల దండయాత్ర (ఫొటోలు)
photo 3

మహేష్‌ బాబు ఫ్యామిలీలో వేడుక.. ఫోటోలు వైరల్‌
photo 4

అదరగొట్టిన విల్లా మేరీ కాలేజ్ విద్యార్థినులు (ఫొటోలు)
photo 5

‘ఈషా’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Congress Leader Sunitha Rao Fire On Against Actor Shivaji Comments 1
Video_icon

ఫ్లాప్ యాక్టర్.. చెప్పు దెబ్బలు తింటావ్..!
Janasena MPTC Amar Revealed Facts About Ajay Incident In Kadiri Anantapur 2
Video_icon

గర్భిణీపై దాడిలో నిజం బయటపెట్టిన జనసేన నేత
KSR Live Show On Pawan Kalyan Comments On Chandrababu Ruling 3
Video_icon

5 కోట్ల ఆవకాయ.. బాబు వేస్ట్ అంటున్న పవన్
CP Sajjanar New Orders On New Year Celebrations 4
Video_icon

ఎక్కువ చేస్తే తోలు తీస్తా.. న్యూ ఇయర్.. న్యూ రూల్స్..
Tribal Protest Turns Violent In Eluru District 5
Video_icon

భగ్గుమన్న భూ వివాదం.. తహసీల్దార్ కళ్లలో కారం కొట్టి..!
Advertisement