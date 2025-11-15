 ఎల్బీ స్టేడియంలో సందడిగా 'అరైవ్-లైవ్' కార్యక్రమం (ఫొటోలు) | Celebrities At Traffic Police Organised Road Safety Campaign Arrive Alive In LB Stadium, Photos Gallery Inside | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఎల్బీ స్టేడియంలో సందడిగా 'అరైవ్-లైవ్' కార్యక్రమం (ఫొటోలు)

Nov 15 2025 8:53 AM | Updated on Nov 15 2025 9:41 AM

Arrive Alive Program LB Stadium in Hyderabad1
1/23

తెలంగాణ డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి, హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనార్ ఆధ్వర్యంలో రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణపై అరైవ్ అలైవ్ కార్యక్రమం ఎల్‌బీ స్టేడియంలో శుక్రవారం లాంఛనంగా ప్రారంభమైంది.

Arrive Alive Program LB Stadium in Hyderabad2
2/23

ఇందులో ప్రముఖులు, సామాన్యులు తమ బాధల్ని పంచుకున్నారు. ప్రమాదాల కారణంగా ఏర్పడిన లోట్లను వివరించారు.

Arrive Alive Program LB Stadium in Hyderabad3
3/23

రోడ్డు భద్రతపై రూపొందించిన పాటలు, అరైవ్-అలైవ్ పోస్టర్ను డీజీపీ బి.శివధర్రెడ్డి, సీపీ వీసీ సజ్జనర్ ప్రారంభించారు. డీజీపీ, కొత్వాల్ 'గుడ్ సమరిటన్ల'ను ఘనంగా సన్మానించారు. కుమారుడి మరణాన్ని గుర్తు చేసుకున్న నటుడు బాబూ మోహన్ కన్నీటి పర్యంతం అయ్యారు.

Arrive Alive Program LB Stadium in Hyderabad4
4/23

Arrive Alive Program LB Stadium in Hyderabad5
5/23

Arrive Alive Program LB Stadium in Hyderabad6
6/23

Arrive Alive Program LB Stadium in Hyderabad7
7/23

Arrive Alive Program LB Stadium in Hyderabad8
8/23

Arrive Alive Program LB Stadium in Hyderabad9
9/23

Arrive Alive Program LB Stadium in Hyderabad10
10/23

Arrive Alive Program LB Stadium in Hyderabad11
11/23

Arrive Alive Program LB Stadium in Hyderabad12
12/23

Arrive Alive Program LB Stadium in Hyderabad13
13/23

Arrive Alive Program LB Stadium in Hyderabad14
14/23

Arrive Alive Program LB Stadium in Hyderabad15
15/23

Arrive Alive Program LB Stadium in Hyderabad16
16/23

Arrive Alive Program LB Stadium in Hyderabad17
17/23

Arrive Alive Program LB Stadium in Hyderabad18
18/23

Arrive Alive Program LB Stadium in Hyderabad19
19/23

Arrive Alive Program LB Stadium in Hyderabad20
20/23

Arrive Alive Program LB Stadium in Hyderabad21
21/23

Arrive Alive Program LB Stadium in Hyderabad22
22/23

Arrive Alive Program LB Stadium in Hyderabad23
23/23

# Tag
lb stadium Hyderabad road safety week VC Sajjanar Police Sharwanand babu mohan Telangana
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

నువ్వే నా నంబర్ వన్ లవ్.. యాంకర్ రష్మీ పోస్ట్ (ఫొటోలు)
photo 2

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో ప్రపంచకప్‌ విజేత శ్రీచరణి కుటుంబం (ఫొటోలు)
photo 3

‘కాంత’ సినిమా ప్రెస్ మీట్ లో భాగ్యశ్రీ క్యూట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 4

‘సంతాన ప్రాప్తిరస్తు’ సినిమా సక్సెస్ మీట్ (ఫొటోలు)
photo 5

#KrithiShetty : క్యూట్ లూక్స్‌తో కృతి శెట్టి (ఫొటోలు)

Video

View all
Police Reconstruction On AVSO Satish Kumar Case 1
Video_icon

మాజీ AVSO సతీశ్ కుమార్ మృతి కేసులో సీన్ రీకన్ స్ట్రక్షన్
YS Jagan Serious On Balakrishna Followers Attack On YSRCP Office 2
Video_icon

YSRCP ఆఫీస్‌పై దాడిని తీవ్రంగా ఖండించిన వైఎస్ జగన్
Sake Sailajanath Warning to TDP Leaders Over Attack On Hindupuram YSRCP Office 3
Video_icon

హిందూపురం YSRCP ఆఫీస్ పై దాడి సాకే శైలజానాథ్ వార్నింగ్
CCTV Footage Of TDP Leaders Attack On Hindupuram YSRCP Party Office 4
Video_icon

Hindupuram: జై బాలయ్య అంటూ.... టీడీపీ నాయకుల దాడి
iBomma Immadi Ravi Arrest Exclusive 5
Video_icon

ఐబొమ్మ వెబ్సైట్లపై కీలక సమాచారం సేకరణ
Advertisement